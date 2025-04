«You» saison 5 : qui est Madeline Brewer, alias Bronte, la nouvelle obsession de Joe Goldberg ?

Joe Goldberg, le psychopathe obsédé par les femmes, est de retour dans la cinquième et ultime saison de "You", disponible dès ce jeudi 24 avril sur Netflix. Dans cette dernière salve d'épisodes, le tueur en série rencontre un nouveau personnage, Bronte, interprété par l'hypnotisante Madeline Brewer.

Son visage vous semblera sans doute familier. L'actrice Madeline Brewer, déjà vue dans Orange is the New Black et The Handmaid's Tale, fait partie des nouvelles recrues de la cinquième et ultime saison de You, disponible dès ce jeudi 24 avril sur Netflix. La jolie rousse de 32 ans prête ses traits à Bronte, la nouvelle employée de Mooney's, la librairie new-yorkaise où travaillait Joe Goldberg, toujours interprété par Penn Badgley, au début de la série.

Madeline Brewer époustouflante dans You

Après une parenthèse encore sanglante à Londres, le psychopathe obsédé par les femmes retrouve l'Upper East Side de Manhattan, là où tout a commencé. Il forme une famille d'apparence parfaite avec l'héritière anglaise Kate Lockwood, qu'il a épousée, et son fils Henry, né de sa précédente union avec une autre psychopathe, Love Quinn. Quand il retourne à la librairie Mooney's, sur les traces de son passé, Joe Goldberg rencontre Bronte. Comme lui, la jeune femme est passionnée de littérature. Ce point commun attise la curiosité du serial killer manipulateur, sensible au charme de cette jeune femme désorientée et fragile. Tombera-t-elle dans les filets de Joe ? Ou se sauvera-t-elle tant qu'il est encore temps ?

Une nomination aux Emmy Awards

Madeline Brewer est absolument époustouflante dans le rôle de Bronte. Sa présence à l'écran est tout aussi magnétique que dans Orange is the New Black, où elle incarne Tricia Miller, une détenue vulnérable. C'est cette série qui l'a révélée au grand public en 2013.

La jeune femme originaire du New Jersey a ensuite brillé dans la série The Handmaid's Tale, dont la sixième et ultime saison vient de sortir sur Canal+. Elle y joue le rôle de Janine Lindo, une Servante de la théocratie totalitaire de Gilead, à qui l'on a arraché l'œil droit après une tentative de rébellion. La performance de Madeline Brewer a largement été saluée par la critique et lui a même valu une nomination aux Emmy Awards en 2021, dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique.

Côté vie privée, Madeline Brewer partage la vie de Jack Thompson-Roylance, un directeur de la photographie britannique. Les tourtereaux, fiancés l'an dernier, sont en plein préparatifs de leur mariage qui sera célébré en juillet prochain. "Nous sommes tellement excités. Nous adorons tous les deux les fêtes et oui ça va être fun", s'est réjouie la comédienne dans les colonnes de People. La cérémonie aura lieu en Angleterre, le pays d'origine du marié.

