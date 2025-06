«Je t'aime, s'il te plait attends-moi», une lettre de John Lennon mise aux enchères

La maison de vente Christie's a annoncé ce jeudi mettre aux enchères une lettre de l'ancien Beatles John Lennon. Une déclaration d'amour rédigée à l'attention de sa première femme Cynthia Powell en avril 1962, avant la "Beatlemania"

"Je t'aime, s'il te plait attends-moi" : une lettre d'amour rédigée par John Lennon à sa première femme Cynthia Powell sera prochainement mise en vente par Christie's, a annoncé jeudi la maison de vente.

"Je t'aime et tu me manques terriblement..."

Estimée entre 30.000 et 40.000 livres (soit entre 35.000 et 46.000 euros) cette missive écrite en avril 1962 sera proposée aux enchères le 9 juillet à Londres. John Lennon l'a rédigée en avril 1962, à 21 ans, alors que le groupe était en résidence à Hambourg.

"Je t'aime, je t'aime, je t'aime et tu me manques terriblement...", écrit le chanteur avant de conclure sa phrase par un sous-entendu à caractère sexuel. "S'il te plaît attends-moi et ne sois pas triste, travaille dur", écrit-il encore.

Lennon y évoque également son ami proche et premier bassiste des Beatles, Stuart Sutcliffe, décédé quelques jours auparavant, disant avoir envisagé de rendre visite à sa fiancée Astrid, avant de changer d'avis. "Je serais trop maladroit", écrit-il.

Cynthia Powell avant la "Beatlemania" et Yoko Ono

Dans son courrier, il dit également s'opposer aux projets de Cynthia de partager une maison avec Dorothy Rhone, la petite amie de l'époque de McCartney: "On ne serait jamais vraiment seuls", assure-t-il. Il en profite également pour se plaindre des habitudes nocturnes de son camarade, Paul McCartney, se plaignant de ses gesticulations... et de ses ronflements.

Cynthia Powell et John Lennon s'étaient rencontrés, étudiants en art à Liverpool en 1957, bien avant que la "Beatlemania" ne fasse de lui une star du rock. Elle avait 18 ans et lui 17. Le couple se marie en 1962. Mais Lennon quitte Cynthia pour Yoko Ono en 1968. En 2005, dans un livre biographique intitulé "John" elle révélait avoir été parfois maltraitée par Lennon. Mais elle restait fascinée par son charisme.

John Lennon est mort en 1980, assassiné par Mark David Chapman près de Central Park.