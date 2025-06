Tout savoir sur la Nuit Blanche 2025 à Paris, là où les arts ne feront plus qu'un

La Nuit Blanche de Paris fait son grand retour samedi 7 juin avec une programmation très alléchante. Cette année, c’est le 7e art qui est au cœur de cette 24e édition. Voici ce que vous ne devez absolument pas manquer.

Paris se métamorphose. Rendez-vous incontournable, la Nuit Blanche de Paris revient le samedi 7 juin pour une 24e édition orchestrée par l'actrice et réalisatrice Valérie Donzelli. Cet événement culturel emblématique transforme la capitale en un vaste musée à ciel ouvert, offrant une programmation artistique innovante et gratuite. Comme chaque année, des artistes français et internationaux investissent les rues, les monuments et les institutions culturelles pour proposer des œuvres éphémères et immersives. Musique, photographie, cinéma, danse, peinture, théâtre, bref il y en a pour tous les goûts.

Silence, ça tourne

Cette année, le 7e art brille sous les projecteurs, transformant ainsi la ville Lumière en immense plateau de cinéma, avec de très nombreuses projections en plein air avec de jolis clins d’œil au réalisateur Michel Gondry. Pour l’occasion, il a vu les choses en grand avec sa réalisation Quelle Nuit Blanche !, un film d’animation de 10 minutes en papiers multicolores découpés, projeté en boucle sur le Parvis de la Gare Montparnasse de 19h à 2h du matin. Pendant que la place de la Gare Montparnasse s’illumine de ses couleurs, le réalisateur a posé une boîte à musique géante La Berceuse animée sur la place de la Bataille de Stalingrad invitant ainsi les passants à venir tourner la manivelle pour lui faire jouer L’Internationale, hymne de résistance sociale. Ce n’est pas tout, Michel Gondry s’emparera de l’Ecole Municipale des Beaux-Arts de Villejuif pour la transformer en studio de tournage avec décors originaux et invite les plus passionnés à venir créer collectivement un court-métrage, en passant de l’écriture du scénario au tournage. L’atelier de 3h gratuit est accessible uniquement sur inscription uniquement et sera prolongé du mardi 10 au samedi 14 juin.

Pour cette édition, Valérie Donzelli a voulu mettre en exergue le talent des femmes cinéastes en transformer la capitale en toile de projection éphémère de 22h à 5h du matin. Seront projetés sur des places et murs à Paris : Madame a des envies d’Alice Guy, La souriante Madame Beudet de Germaine Dulac, Olivia de Jacqueline Audryou, Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig ou encore Jeanne Dielman de Chantal Akerman.

Autre temps fort incontournable, les noctambules célébreront les 130 ans de créations cinématographiques à travers des projections, des archives, des performances musicales et des rencontres avec Gaumont et La Fémis en déambulant dans les allées du Petit Palais. Au programme de cette soirée, Alvaro Bello et Didier Ithursarry seront à l’initiative d’un ciné-concert d'Esmeralda d’Alice Guy à la guitare et à l’accordéon pendant que Jean-Baptiste de Laubier sera derrière les platines et promet un show audiovisuel hypnotisant pour clôturer l’événement.

Un musée à ciel ouvert

La Nuit Blanche de Paris est l’occasion de redécouvrir Paris sous un autre angle. Plusieurs musées ouvriront leurs portes gratuitement durant cette nuit artistique par exemple :

59 Rivoli (1er arrondissement) : Visite des ateliers d'artistes de 19h à minuit.

Musée des Arts et Métiers (2e arrondissement) : Installation monumentale "L'Œil du Soleil" de 19h à 1h.

La Gaîté Lyrique (3e arrondissement) : Expérience cinématographique immersive de 19h à 3h.

Musée du quai Branly (7e arrondissement) : Danse et musique créoles dans les jardins du musée.

Palais Galliera (16e arrondissement) : Défilé punk rock déconstruisant les canons de masculinité

Bourse de Commerce (1er arrondissement) : Installation musicale et onirique



Le choc des arts

Cette nuit sera l’occasion pour les arts de se mélanger offrant un spectacle grandeur nature spectaculaire pour les plus passionnés. Au musée du Quai Branly, DJ set et performances gratuites animeront son rooftop. De son côté, le musée national Picasso-Paris sera aussi à la chanson et profitera de cette nocturne festive pour célébrer son 40e anniversaire. Au programme, DJ Set de Banga et Andy pour rythmer la soirée sur de l’électro et de l'Afro House. Le public aura aussi le droit à un concert live de Myra, chanteuse pop américaine.

Pour la première fois, la Nuit Blanche s’imprègne dans les entrailles de la capitale. Direction les Catacombes, où Xavier Donzelli a imaginé au cœur des ossements un parcours sonore et immersif de 900 mètres parsemés de poèmes murmurés et cantates de Bach. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Ville de Paris.