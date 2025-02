Pascal Praud et vous - Théâtre : le jour où le comédien Daniel Russo a failli arriver en retard sur scène à cause... d'un match de foot

À l'affiche de la pièce de théâtre "On aurait dû aller en Grèce" à Paris, le comédien Daniel Russo a raconté dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, une anecdote sur l'une de ses représentations, un soir de match de foot... Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Les comédiens assurent régulièrement leur représentation en parallèle d'événements attendus, comme des matches de football. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous à l'occasion de sa pièce de théâtre On aurait dû aller en Grèce, en ce moment à Paris, l'acteur Daniel Russo a raconté une anecdote, un soir de match de l'équipe de France. "Je regarde le match, et il y a un but. On est comme des fous. Je vois l'assistant qui me fait 'Mais c'est à toi !' Je suis monté comme un fou, je rentre sur scène, et Jean-Pierre Cassel me fait 'On ne vous attendait plus'. J'ai dit 'Excusez-moi, mais la France vient de marquer un but'. Dans le public, ça a été un truc de fou !", se souvient Daniel Russo.