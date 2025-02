Pascal Praud et vous - «On a resigné pour 2026-2027» : Patrick Hernandez annonce une prolongation de la tournée «Stars 80»

Article Suggestions

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le chanteur Patrick Hernandez, indissociable de son titre "Born to be alive", a confirmé que la tournée Stars 80 continuerait au moins jusqu'en 2027. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.