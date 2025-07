«Les Schtroumpfs – Le film» débarque dans les salles de cinéma ce mercredi

Réalisé par Chris Miller, "Les Schtroumpfs – Le film", sort en salles ce mercredi 16 juillet, huit ans après le précédent film "Les Schtroumpfs et le village perdu". Avec 7 millions de spectateurs en France cumulés sur les trois films d’animation les petits hommes bleus de Peyo rencontrent un franc succès auprès du public français.

Ils s’appellent "the Smurfs" en anglais, "los pitufos" en espagnol ; ils sont nés d’une conversation entre Peyo, le dessinateur Belge, et André Franquin, le père de Lagaffe, au cours d'un repas. Ayant oublié le mot "salière", l’un dit à l’autre "passe moi le…. Schtroumpf".

L'univers des schtroumpfs est cette fois adapté par Chris Miller, le réalisateur du film d'animation Le Chat potté, après trois films d’animation (Les Schtroumpfs en 2011 Les Schtroumpfs 2 en 2013 et Les Schtroumpfs et le village perdu en 2017) qui ont réalisé un box office plus que satisfaisant.

Un casting de rêve

Dans ce nouveau volet de la saga, les petits lutins joyeux de Peyo partent à la recherche de leur chef kidnappé par Gargamel. Mêlant prises de vues réelles et animation 3D, ce nouvel opus n'a pas de lien avec les précédents longs-métrages. Un casting de rêve assure le doublage, en France comme Outre-Atlantique.

Aux États unis, Rihanna s’occupe de la bande originale de ce dernier film. La star américaine assure aussi la voix de la Schtroumpfette. Côté français, le doublage est assuré par un casting cinq étoiles : François Damiens, Jérôme Commandeur, Dorothée et même Patrica Kaas qui prête sa voix à un nouveau personnage, mama Poot, une première pour elle. Enfin, la voix française de la Schtroumpfette revient à Sofia Essaïdi.