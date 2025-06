Le rappeur Orelsan dévoile la bande-annonce de son film «Yoroï» qui sortira le 29 octobre

Orelsan a dévoilé ce jeudi la première bande-annonce officielle de "Yoroï", film réalisé par David Tomaszewski et dont la sortie est prévue pour fin octobre prochain. Le rappeur est aussi sur la réalisation de deux albums en collaboration avec Sony Music.

Un avant-goût alléchant. Le rappeur et acteur Orelsan a surpris son public ce jeudi avec la toute première bande-annonce de Yoroï, un long-métrage réalisé par David Tomaszewski et co-écrit par Orelsan lui‑même. Le film, placé sous le signe du fantastique, s'annonce comme une plongée fascinante dans le folklore japonais.

⛩️Yoroï au cinéma le 29 octobre.

Écrit par OrelSan (oim) et David Tomaszewski.

C’est réalisé par David aussi 🍿 pic.twitter.com/cwwJxDJAWJ — OrelSan (@Orel_san) June 19, 2025

Les Yokaïs au centre de l’intrigue

Dans cette bande-annonce, on découvre Aurélien, interprété par Orelsan, un musicien épuisé après une tournée, qui décide de s’installer avec son épouse Nanako, interprété par Clara Choï dans une vieille maison de campagne au Japon. Là, ce couple attend son premier enfant lorsqu’Aurélien met la main sur une mystérieuse armure samouraï dans un puits. Ce geste réveille des "Yokaïs", créatures mythologiques japonaises menaçantes. Les premières images montrent un mélange de manga, de cinéma japonais et de la culture geek. Skread, Ablaye et Gringe seront de la partie aux côtés de Orelsan.

Ce projet cinématographique marque une nouvelle collaboration entre Orelsan et David Tomaszewski, déjà à l'origine de la réalisation de plusieurs clips du rappeur comme Raelsan. Pour l'instant, peu d'informations ont été dévoilées sur le casting secondaire ou la bande-son, mais le projet suscite déjà une grande curiosité sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas tout. Après un contrat avec Sony Music, Orelsan prévoit également la réalisation de deux albums.