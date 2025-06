Le futur mémorial de la reine Elizabeth II conçu par l'architecte Norman Foster

L'architecte Norman Foster a été choisi pour réaliser le mémorial dédié à la reine Elizabeth II. Il comprendra plusieurs éléments, dont un pont translucide aux garde-corps en verre, inspiré de la forme de la tiare portée par la reine lors de son mariage en 1947.

Un choix précieux. Une statue de la défunte reine à cheval, une autre avec le prince Philip et un pont transclucide : le concours pour le projet de mémorial dédié à Elizabeth II a été remporté par l'architecte Norman Foster, a annoncé mardi le comité de sélection. Le Britannique, âgé de 90 ans et considéré comme un des principaux représentants de l'architecture "high tech", s'est dit honoré d'avoir été choisi. Le mémorial, qui sera érigé dans le parc St James à Londres, juste à côté du palais de Buckingham, dégagera une atmosphère "douce, calme, contemplative" et sera "une occasion de redécouvrir, ou peut-être pour certains de découvrir, l'héritage laissé par sa Majesté", a affirmé l'architecte à des médias britanniques.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022 à 96 ans au château de Balmoral en Ecosse, après 70 ans de règne. Le mémorial comprendra plusieurs éléments, dont un pont translucide aux garde-corps en verre, inspiré de la forme de la tiare portée par la reine lors de son mariage en 1947. Norman Foster, architecte du viaduc de Millau, de la rénovation du palais du Reichstag à Berlin ou encore de la tour Gherkin à Londres, l'a pensé comme un symbole de la "force unificatrice" que représentait la souveraine.

À lire aussi L'ancien footballeur David Beckham sera anobli par Charles III lors des célébrations de son anniversaire

Des représentations de la reine

"La reine a traversé, dans l'histoire, des périodes de changements significatifs, socialement et technologiquement, mais elle a fait tout cela avec légèreté", a expliqué l'architecte, en affirmant avoir voulu reproduire cette impression. Une statue de la reine sera érigée près de la porte Malborough, à proximité du Mall, la longue avenue qui mène au palais de Buckingham et où passent les cortèges royaux lors des grands évènements, mais aussi du quartier général du Commonwealth, alliance diplomatique à laquelle la reine était très attachée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une autre représentera Elizabeth II aux côtés de son époux le prince Philip. Une sculpture dorée de l'artiste Yinka Shonibare sera installée dans le parc et de nouveaux jardins aménagés, conçus notamment par le paysagiste français Michel Desvigne. Le design définitif sera arrêté en 2026, pour coïncider avec le 100e anniversaire de la naissance de la reine, a précisé le comité. Si le roi Charles III a eu accès aux différents projets candidats, il ne fait pas partie du comité de sélection.

En 2009, alors qu'il était prince de Galles, il avait été critiqué par de nombreux architectes, dont Norman Foster, pour avoir utilisé sa position afin d'influencer un vaste projet d'aménagement urbain dans la capitale.