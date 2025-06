L'ancien footballer David Beckham sera anobli par Charles III lors des célébrations de son anniversaire

David Beckham sera fait chevalier sur la liste d'anniversaire du roi Charles qui aura lieu le 14 novembre prochain. Impliqué dans un système d’évasion fiscale, le titre de chevalier lui était passé sous le nez une première fois en 2011 d'après les informations de The Guardian.

Il faudra désormais l’appeler Sir. L’ancien footballeur David Beckham va être anobli la semaine prochaine par le roi Charles III à l’occasion des célébrations de son anniversaire le 14 novembre prochain, a rapporté The Guardian. Une fois cette cérémonie passée, David Beckham aura l’immense privilège d’avoir le titre de Sir, tandis que son épouse, Victoria Beckham, créatrice de mode et ancienne membre des Spice Girls, se fera appeler Lady Beckham.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Brooklyn Beckham prend la parole pour la première fois sur les rumeurs de conflits avec sa famille

Un "grand royaliste"

Si ce titre lui a été décerné, c’est parce que David Beckham a montré sa fidélité et son implication dans le pays. Le couple est souvent apparu aux côtés de la famille royale lors d'événements publics comme lors de l’exposition florale de Chelsea le mois dernier. En février dernier, les Beckham ont participé à un dîner pour promouvoir les relations anglo-italiennes à Highgrove, la résidence privée du roi Charles dans le Gloucestershire. Ce n’est pas tout. L’ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre pendant six ans, est aujourd’hui ambassadeur officiel de la King's Foundation. "Je suis toujours très ému lorsque je parle de ce que je fais avec la famille royale, car j’ai toujours été un grand royaliste. J’ai été élevé dans un foyer qui adorait et aimait tout ce qui était lié à la famille royale", a-t-il confié en janvier dernier au forum économique de Davos.

D’après les informations de The Guardian, David Beckham avait reçu l'Ordre de l'Empire britannique (OBE) en 2003 et aurait été proposé pour la première fois au titre de chevalier en 2011, après avoir aidé Londres à remporter sa candidature pour l'organisation des Jeux olympiques de 2012. Même s’il a été blanchi quatre ans après les faits, son implication dans un système d’évasion fiscale l’avait empêché d’avoir ce titre à l’époque.