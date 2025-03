L'acteur Richard Chamberlain, star de «Shogun» et des «Oiseaux se cachent pour mourir», est mort à l'âge de 90 ans

Connu pour ses différents rôles dans des films et séries des années 1960 à 1980, l'acteur américain Richard Chamberlain est mort d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 90 ans, ce samedi 29 mars. "Notre bien-aimé Richard est désormais auprès des anges", a écrit dans un communiqué son ex-mari Martin Rabbett.

Richard Chamberlain n'est plus. L'acteur américain de 90 ans, connu pour son rôle dans Les Oiseaux se cachent pour mourir est décédé ce samedi 29 mars à 23h15, heure d'Hawaï, d'un accident vasculaire cérébral. Une information confirmée par son agent au média Variety.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Notre bien-aimé Richard est désormais auprès des anges. Il est libre et s'envole vers ceux qui nous ont précédés. Quelle chance d'avoir connu une âme aussi merveilleuse et aimante ! L'amour ne meurt jamais. Et notre amour est sous ses ailes, le portant vers sa prochaine grande aventure", a écrit dans un communiqué son ex-mari Martin Rabbett.

Un acteur sur petit et grand écran

Richard Chamberlain est né à Los Angeles en 1934. Il devient rapidement célébré grâce à son interprétation du rôle-titre dans la série Le Jeune Docteur Kildare dans les années 1960. Un rôle qui lui ouvrira les portes du théâtre. Il jouera dans des classiques comme Hamlet ou Richard III de William Shakespeare.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Après les planches et le petit écran, Richard Chamberlain jouera également plusieurs rôles au cinéma comme celui d'Aramis dans l'adaptation des Trois Mousquetaires de Richard Lester. Il sera également présent dans le casting de La Tour infernale en 1974, film qui remportera trois oscars, ainsi que dans les films d'aventures Les Mines du roi Salomon et Allan Quatermain et la Cité de l'or perdu dans les années 1980.

Mais c'est réellement sur le petit écran que Richard Chamberlain gagne en notoriété. Il interprète Edmond Dantès dans une version du Comte de Monte-Cristo ou dans une adaptation du roman de James Clavell : Shogun. Il marque les critiques et les spectateurs avec sa prestation dans la série Les Oiseaux se cachent pour mourir, dans laquelle il campe le rôle de Ralph de Bricassart. Il devient le premier acteur à prêter ses traits au personnage de Jason Bourne dans l'adaptation télévisée du livre La Mémoire dans la peau en 1988.