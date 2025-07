«J’ai de la chance d’être adoubé par les plus jeunes» : Gérard Jugnot revient sur son succès auprès de la nouvelle génération

À l'affiche du film "Y’a pas de réseau", Gérard Jugnot et Maxime Gasteuil étaient les invités de Julia Vignali ce samedi 5 juillet. Dans "Les Incontournables", ils reviennent sur leur amitié et leur carrière respective.

Invités dans "Les Incontournables" de Julia Vignali samedi 5 juillet, Gérard Jugnot et Maxime Gasteuil, deux talents aux univers distincts mais complémentaires, s'unissent à l'affiche du film Y’a Pas de Réseau qui sort le 6 août 2025. La comédie française d’Edouard Pluvieux, avec Julien Pestel, Manon Azem, Roxane Barazzuol Roman Angel, Bernard Farcy et Zabou Breitman les met en scène dans un duo aussi improbable qu'attachant.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L’histoire suit Jacques, incarné par Gérard Jugnot, un homme d'une certaine génération, déconnecté des nouvelles technologies et totalement perdu dans l'univers des réseaux sociaux. Face à lui, Arthur, un jeune homme passionné par l'univers numérique et joué par Maxime Gasteuil, est un maître des réseaux et des gadgets high-tech.

À lire aussi Ces six films français sont les meilleurs au XXIᵉ siècle selon un classement du «New York Times»

Entre quiproquos, malentendus et situations absurdes, Y’a Pas de Réseau joue avec les différences générationnelles et met en lumière les difficultés de communication dans un monde où le numérique occupe une place centrale. Toutefois, derrière les éclats de rire, le film aborde des thèmes plus profonds comme la déconnexion, l’isolement social et l'impact des nouvelles technologies sur les relations humaines. Au micro de Julia Vignali, Maxime Gasteuil a d'ailleurs révélé que le film d’aventure pour enfant est un "clin d’oeil assumé" au célèbre Maman, j’ai raté l’avion.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un duo de choc

Au cœur de ce film se trouve une belle dynamique entre Gérard Jugnot, le personnage plus sage mais dépassé par la modernité, et Maxime Gasteuil, plus jeune et à l’aise avec la technologie, mais aussi parfois un peu naïf dans ses relations interpersonnelles. Dans Les incontournables de Julia Vignali, les deux acteurs se confient sur leur relation à l’abri des caméras. Et pour Maxime Gasteuil, c’est un honneur. "Aujourd'hui je suis à l’affiche aux côtés de Gérard Jugnot et c'est fabuleux", a-t-il exprimé. De son côté Gérard Jugnot exprime la naissance d’une très belle amitié. "On est devenus très amis", a-t-il confié.

Gérard Jugnot, acteur et réalisateur incontournable du cinéma français, est un visage que l’on associe naturellement aux grandes comédies populaires. Sa carrière débute dans les années 70, et il se fait connaître dans le film culte Les Bronzés en 1978, où il incarne le rôle de Jean-Claude. Depuis, il n’a cessé de multiplier les rôles dans des films à succès la plupart du temps touchant un public relativement jeune à l’instar des Choristes, Ducobu ou encore LOL. "J’ai de la chance d’être adoubé par les plus jeunes", a exprimé l’acteur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Maxime Gasteuil, quant à lui, représente la nouvelle vague de la comédie française. C'est sur scène et dans ses vidéos humoristiques qu’il s’est fait un nom, grâce à son humour décalé, son énergie débordante et son sens de l’improvisation. Ensemble, ils composent un duo comique où deux générations se rencontrent, laissant ainsi place à un humour sans précédent. L’alchimie entre les deux comédiens fait toute la différence et permet au film d’aborder des sujets de société modernes avec légèreté et humour.