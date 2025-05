Festival de Cannes : un tremplin pour les jeunes en quête d’une carrière dans le cinéma

Alors que le Festival de Cannes s’apprête à refermer ses portes après deux semaines de festivités, l’effervescence reste palpable. Jeunes passionnés de cinéma et d’univers luxueux arpentent la Croisette à la recherche de rencontres décisives.

En attendant l’annonce de la Palme d'Or prévue ce soir, certains profitent jusqu’au bout de l’atmosphère unique qui règne sur Cannes. Car ici, tout semble possible : des films naissent, des projets se dessinent, des carrières d’acteurs ou d’actrices prennent leur envol. Et bien au-delà du 7ᵉ art, c’est aussi tout un écosystème du luxe qui gravite autour du festival.

Jeunes rêves et réseautage

Devant le grand auditorium Louis Lumière, où sont projetés les films en compétition officielle, deux jeunes femmes de 20 ans brandissent une pancarte. Elles cherchent des places pour la séance du jour. Leur rêve : travailler dans le cinéma. "On va un peu tâter le terrain pour pouvoir un peu se rendre compte de comment approcher les professionnels. C’est hyper important de faire du réseautage, donc Cannes c’est l’événement pour. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux, des fois, qui peuvent nous donner des indices, nous donner des bons plans", expliquent-elles.

Quand luxe et ambitions se croisent

Non loin de là, sur la Croisette, Mathéo et Céline déambulent perche à selfie à la main, le portable connecté aux réseaux sociaux. Étudiants dans une école du golfe de Saint-Tropez. "Je suis le chef de projet de Nextbold, c’est un média qu’on vient de créer en tant qu’étudiant", indique Mathéo. "C'est vraiment axé sur de l’hôtellerie de luxe, de la conciergerie de luxe, tout ce qui est dans l’univers du luxe. Le Festival de Cannes, ce côté glamour, la rencontre des célébrités etc. Enfin, c'est un événement majeur du luxe. C’est plus qu’évident qu’on s’y rende quoi", explique Céline.

Pour ces jeunes passionnés, Cannes représente surtout une opportunité unique : "C’est surtout un tremplin pour une carrière parce que c’est vraiment l’endroit où on a l’opportunité de rencontrer une personne qui peut peut-être changer notre vie." Mais gare au miroir aux alouettes. À Cannes, les rêves sont aussi fragiles que les projecteurs sont puissants.