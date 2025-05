Pascal Praud et vous - Festival de Cannes 2025 : «Un aéropage de gens déconnectés» qui «se vautrent dans une tripotée de lieux communs»

Yann, auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, pose son regard sur les déclarations entendues au Festival de Cannes, estimant que l'événement concentre "un aéropage de gens déconnectés" de la réalité. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Cérémonie d'ouverture, prises de parole dans la presse... Le Festival de Cannes 2025 est propice aux déclarations des artistes sur la société. Auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, Yann regrette par exemple celle de l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz sur le racisme en France, et met en perspective son propos. "Cet aéropage de gens déconnectés qu'on voit au Festival de Cannes, c'est un entre-soi de nantis qui s'achètent une bonne conscience en se vautrant dans une tripotée de lieux communs", déplore-t-il.