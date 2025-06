«Destins Extraordinaires : Polnareff», notre nouvelle série de podcasts à découvrir dès maintenant

Dans le cadre de sa série consacrée à ces stars qui ont marqué Europe 1, "Destins Extraordinaires" vous propose de revivre le parcours de Michel Polnareff. Une vie incroyable, romanesque et pleine de rebondissements, à redecouvrir à travers les archives exceptionnelles d'Europe 1. Un podcast disponible dès à présent sur Europe1.fr, l'application Europe 1 et toutes les plateformes de podcast.

Parti de chez lui en claquant la porte à l’âge de 19 ans, Michel Polnareff est devenu l’un des artistes français les plus prolifiques et les plus créatifs. De son époque beatnik à ses concerts géants en passant par "son" exil aux États-Unis, revivez le parcours romanesque et truffé de rebondissements avec les précieuses archives d’Europe 1, une station qui a beaucoup compté à ses débuts.

Épisode 1, "Des marches de Montmartre à la scène de l’Olympia"

Enfant surdoué mais trop couvé par ses parents, Michel Polnareff a 19 ans lorsqu’il quitte le domicile familial en claquant la porte pour aller vivre la grande vie. Épris de musique (qu’il pratique depuis l’âge de 4 ans) et de liberté, le jeune homme vit alors à la belle étoile et chante ses compositions sur les marches du sacré-cœur en attendant des lendemains meilleurs… Ceux-ci arriveront bien plus vite que prévu, Polnareff passant de la mendicité aux premières places du hit-parade en un temps record.

Épisode 2, "Des tubes, des scandales… et une arnaque"

Avec son style singulier, sa voix délicate et ses mélodies harmonieuses, Michel Polnareff se démarque totalement des autres chanteurs français et enchaîne les tubes… et les provocations. Sensible et bouillonnant, l’artiste est tout aussi tourmenté que génial. En 1972, il fait scandale pour avoir montré ses fesses sur l’affiche d’un de ses spectacles. L’année suivante, des soucis financiers le contraignent de s’exiler aux États-Unis.

Épisode 3, "Il était une fois toi et moi"

Vivant désormais en Californie, Michel Polnareff ne vient plus en France que par intermittence. Mais sa vie chaotique et tumultueuse continue de nourrir son œuvre foisonnante et éclectique. De moins en moins présent dans les médias, le public français ne l’a jamais oublié. En 2007, il attire plus d’un million de personnes lors d’un concert gratuit donné au pied de la Tour Eiffel. Longue de 6 décennies, sa carrière est l’une des plus longues de l’histoire de la chanson française.

Épisode Bonus : Quand Michel Polnareff était interviewé par un psy sur Europe 1 (à découvrir le 3 juin)

En juin 1968, Michel Polnareff répond pendant une heure aux questionnements précis et quasi-métaphysiques d’un psychologue dans l’émission culte « Campus » de Michel Lancelot. Un entretien passionnant, durant lequel transparait toute la sensibilité et l’intelligence du chanteur, alors âgé seulement de 24 ans.