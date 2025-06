«Chaque mot est pesé» : le manuscrit de l'appel du 18 Juin 1940 exposé au public

À l'occasion des 85 ans de l'appel du 18 Juin du Général de Gaulle, le manuscrit sur lequel est écrit le célèbre discours, est exposé au public pendant quelques mois. Un morceau d'histoire qui rejoindra ensuite les sous-sols des Archives nationales.



Ce 18 juin marque les 85 ans de l'appel historique du général Charles de Gaulle. Le 18 juin 1940, ce dernier appelle sur les ondes de la BBC, depuis Londres, à la résistance et à la lutte contre l'occupant nazi. Presqu'un siècle plus tard, le texte qui a été rédigé à la main par le Général, va être exposé au plus grand nombre au musée des Archives nationales.

Au premier coup d'œil, la simplicité du manuscrit détonne avec le symbole qu'il représente, deux simples feuillets, un papier jauni par le temps et une écriture difficilement déchiffrable, celle du général de Gaulle. "Chaque mot est pesé, d'où des hésitations, des mots barrés. La recherche de la formule juste pour avoir un appel vraiment percutant", raconte Aude Rœlly, des Archives nationales.

Un morceau d'Histoire

"Ce manuscrit, on voulait tout de suite l'exposer. L'histoire de France, elle n'est pas réservée à une élite", poursuit-elle au micro d'Europe 1. Si le document existe encore aujourd'hui, c'est que de Gaulle, conscient que l'histoire s'écrit sous sa plume, le confie à sa femme le lendemain de l'appel diffusé sur la BBC.

"En fait, l'appel qui a été fait le 18 juin à la BBC n'a pas été conservé. C'est souvent celui du 22 juin qu'on entend. On est sur le même message, c'est-à-dire un appel à résister", confie-t-elle. Le manuscrit reste ainsi le témoin des débuts de la résistance. Dans trois mois, il rejoindra l'armoire de fer des Archives nationales aux côtés d'autres documents majeurs de l'histoire de France.