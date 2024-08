Mort d'Alain Delon : fin observateur de la vie politique, l'acteur n'hésitait pas à prendre des positions fortes

Un homme qui n'avait pas sa langue dans sa poche, une expression qui correspondait bien à Alain Delon. En mai 1968, l'acteur à alors 33 ans et est déjà une star du grand écran. Il a tourné Plein Soleil, Le Guépard ou encore Le Samouraï quand éclate la grève générale dans le pays. Le Festival de Cannes est même interrompu en soutien aux manifestants et le syndicat des acteurs appelle à cesser le travail.

L'acteur était un observateur attentif de la vie politique et de son époque

Mais Alain Delon joue une pièce de Jean Cocteau au Théâtre du Gymnase à Paris, et avec quelques acteurs, il s'oppose à la grève : "Nous sommes persuadés que la grève illimitée du spectacle ne servira en rien les intérêts professionnels des manifestants. Les activités du spectacle n'étant pas vitales à la vie de la Nation". L'acteur était un observateur attentif de la vie politique et de son époque. Il se définissait comme un homme de droite et assista même au dernier meeting de la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing en 1981.

L'année suivante, Jack Lang entreprend une réforme du cinéma, Alain Delon la rejette et tacle le gouvernement socialiste : "En jugeant que le cinéma en France, du moins un certain cinéma, celui que je fais, celui que je pratique, celui que je respecte, celui que je défends et pour lequel je me bats, n'a pas besoin de réforme. Je crois qu'on a trop tendance maintenant à vouloir réformer toutes choses et je me demande par moment s'il ne vaudrait pas mieux réformer les réformateurs".

C'est pourtant Jack Lang qui lui remettra en 1986 les insignes de Commandeur des Arts et des Lettres. Alain Delon aura entretenu des relations avec les personnalités politiques tout au long de sa vie. De Valéry Giscard d'Estaing à Anne Hidalgo en passant par Jean-Marie Le Pen et Nicolas Sarkozy. Même si aucun ne trouvera autant grâce à ses yeux que le général de Gaulle pour qui l'acteur vouait une admiration éternelle.