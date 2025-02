Les César fêtent ce vendredi soir leur 50e cérémonie. Un anniversaire majeur pour le monde du cinéma, mis en scène cette année par Cédric Klapisch, qui estime que l'édition 2025 sera un cru exceptionnel.

La 50ᵉ cérémonie des Césars aura lieu ce vendredi soir. Présidé par Catherine Deneuve, l'événement s'annonce époustouflant, avec de nombreux films qui ont marqué le public ces derniers mois. Ainsi, L'Amour ouf de Gilles Lellouche compte 13 nominations, tandis que le film de Jacques Audiard Emilia Pérez en compte 12. Enfin, Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney a été nominé 14 fois.

De quoi avoir un cru 2025 exceptionnel, estime au micro d'Europe 1 le réalisateur Cédric Klapisch et metteur en scène des César, édition 2025. "C'est une année folle pour être franc. C'est fou d'ailleurs que ça corresponde à la 50e cérémonie", confie-t-il. Avant d'ajouter : "Donc il y a quelque chose qui se passe dans le cinéma français et qui est lié à sa diversité. Cette année, on parle beaucoup des films qui ont fait des entrées, mais il y a surtout une diversité de films et c'est très riche. "Il y avait L'histoire de Souleymane, Miséricorde, Un petit truc en plus, Le Comte de Monte-Cristo, L'Amour ouf... Ce sont tellement des univers différents. Et tout ça, ça change beaucoup le paysage cinématographique français", insiste-t-il.

Un dynamisme à garder

Le réalisateur souligne d'ailleurs que cette diversité de film arrive à une très bonne période, "où, à mon avis, le cinéma américain n'est pas en bonne forme". "Je pense qu'on a plus de dynamisme dans l'état du cinéma français aujourd'hui. Et après, on essaye de préserver parce que justement, il y a des choses politiques, financières, qu'il faut arriver à préserver pour que ça puisse continuer", conclut-il.