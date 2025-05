Brésil : les fans de Lady Gaga affluent en masse pour son concert gratuit à Rio

Des milliers de fans se pressent depuis l’aube sur la plage de Copacabana pour assister au grand retour de Lady Gaga au Brésil. Samedi soir, la popstar américaine offre un méga-concert gratuit à Rio de Janeiro, sous haute sécurité et avec des retombées économiques attendues record.

La plage iconique de Copacabana se remplit de fans de Lady Gaga venus des heures à l'avance afin de s'assurer une place de choix pour le méga-concert gratuit de la popstar américaine samedi soir, à Rio de Janeiro.

Un dispositif de sécurité avec plus de 5.000 agents

Dès la sortie du métro le plus proche, les "little monsters" (petits monstres), comme sont surnommés affectueusement ces fans de la chanteuse de 39 ans, sont abordés par des dizaines de vendeurs ambulants qui leur proposent des éventails ou des paréos à l'effigie de leur idole.

Ils doivent ensuite patienter dans une longue file d'attente pour être contrôlés avec des détecteurs de métaux par des policiers avant d'avoir accès à la plage.

Les autorités locales ont déployé un impressionnant dispositif de sécurité, avec plus de 5.000 agents, des drones et des caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale.

Des retombées économiques plus importantes que pour le concert gratuit de Madonna

La mairie de Rio table sur un public de 1,6 million de personnes et espère des retombées économiques de 100 millions de dollars, près de 30% de plus que pour le concert gratuit de Madonna au même endroit il y a un an.

Le concert de samedi fait partie de la tournée de promotion de "Mayhem", le huitième album de Lady Gaga, dont les titres comme "Abracadabra" ou "Die with a Smile" - enregistrée avec Bruno Mars et auréolée d'un Grammy, le 14e de la chanteuse - ont connu un succès retentissant sur les plateformes de streaming.

"Je suis arrivée dès 7h40 du matin. Pour l'instant, tout va bien. Ce sera plus compliqué ce soir quand ce sera plein à craquer, mais on va survivre, Lady Gaga mérite bien ça", dit à l'AFP Alisha Duarte, 22 ans, qui tente de se rafraichir avec un éventail aux couleurs arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT, représentée en nombre à Copacabana.

"Moi, j'attends avec impatience qu'elle chante Abracadabra"

Alan Jones, coiffeur venu de l'Etat de Santa Catarina (sud), a tatoué sur son bras gauche un dessin avec une tête de mort inspirée du clip de "Born this way", sa chanson préférée.

"C'est grâce à cette chanson que j'ai commencé à m'accepter tel que je suis", confie ce jeune homme pour qui le billet d'avion pour Rio était un "cadeau d'anniversaire" avant qu'il fête ses trente ans la semaine prochaine.

"Moi, j'attends avec impatience qu'elle chante Abracadabra, c'est une chanson très dansante, comme celles de ses débuts", déclare pour sa part Luan Messias, 28 ans, qui a voyagé toute la nuit en bus depuis Itanhaém, dans l'Etat voisin de Sao Paulo, pour assister au concert.

Lady Gaga ne s'est pas produite au Brésil depuis une tournée en 2012. Elle était censée être une des têtes d'affiche du festival Rock in Rio en 2017, mais avait été contrainte d'annuler en dernière minute pour des raisons de santé.