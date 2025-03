«Adolescence» sur Netflix : l’histoire de Jamie, accusé d'avoir poignardé une camarade de classe, est-elle inspirée de faits réels ?

Mise en ligne ce jeudi 13 mars sur Netflix, "Adolescence" occupe déjà la première place du top 10 des programmes les plus visionnés de la plateforme. Aussi captivante qu'oppressante, cette mini-série britannique suit le quotidien de Jamie, un garçon de 13 ans accusé d'avoir tué une camarade de classe. Son histoire est-elle inspirée de faits réels ?

"Magistrale", "virtuose", "phénoménale"... Disponible sur Netflix depuis ce jeudi 13 mars, la mini-série britannique Adolescence fait déjà l'unanimité auprès de la presse et des spectateurs, captivés par sa réalisation singulière, offrant une immersion totale -et déroutante- dans le quotidien des Miller, dont la vie bascule le jour où leur fils Jamie, 13 ans, est accusé d'avoir poignardé à mort Katie, une camarade de classe.

Entièrement filmés en plan séquence, sans aucun montage ni champ-contrechamp, les quatre épisodes d'une heure réalisés par Philip Barantini nous plongent au cœur du chaos vécu par cette famille sans histoire soudainement confrontée à l'inimaginable. La série s'ouvre sur l'arrestation du jeune Jamie, pétrifié face aux policiers, le pantalon trempé d'urine. Sous le choc, totalement sidérés, ses parents assistent à la scène, impuissants. S'ensuivent des interrogatoires et des évaluations psychologiques pour tenter de comprendre ce qui aurait pu le pousser à passer à l'acte. Chez les Miller, la confusion règne. Ses parents refusent d'y croire : comment leur fils aurait-il pu commettre un tel crime ?

Intense et captivante, Adolescence s'illustre aussi par son réalisme en jetant une lumière crue sur la banalisation de la violence chez les adolescents, exacerbée par les réseaux sociaux, ainsi que sur la dangerosité des discours masculinistes. Mais elle n'est pas pour autant inspirée d'un fait divers précis.

Dans une récente interview accordée à Radio Times, Stephen Graham, co-créateur et acteur de la série -qui incarne le père de Jamie- explique avoir été marqué par plusieurs affaires sanglantes au Royaume-Uni. "L’origine de tout ça, pour moi, c’est cet incident à Liverpool, où une jeune fille a été poignardée à mort par un garçon. Je me suis demandé : pourquoi ? Puis, il y a eu une autre jeune fille dans le sud de Londres, poignardée à un arrêt de bus. Et ensuite, dans le nord du pays, Brianna Ghey a été attirée dans un parc par deux adolescents, qui l’ont poignardée. Je me suis dit : qu’est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi ça arrive ?", se souvient-il avec émotion. Avec Adolescence, Stephen Graham explore, sans jamais tomber dans le sensationnalisme, les mécanismes engendrant une telle violence, notamment la pauvreté, le harcèlement scolaire, les réseaux sociaux et le manque d'encadrement des jeunes.

Depuis 2015, les crimes au couteau ont augmenté de 80% au Royaume-Uni. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre britannique Keir Starmer a interdit, en septembre 2024, la détention et la vente des machettes ainsi que des couteaux dits "zombies", des armes blanches à double tranchant et à la lame incurvée.