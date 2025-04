Depuis ce vendredi, et jusqu'au 20 juillet, le Mobilier national propose aux visiteurs de la Galerie des Gobelins de revivre le dernier sacre d'un roi de France : celui de Charles X. Une exposition qui met en avant les milliers de petites mains qui ont œuvré pour faire de ce moment un morceau de l'Histoire de France.

Et si vous reviviez le dernier sacre d’un roi de France ? Celui de Charles X, couronné en 1825 dans la Cathédrale de Reims. Le Mobilier national fait revivre aux visiteurs de la Galerie des Gobelins ce moment historique, accompagné par la voix de Stéphane Bern (bien connue des auditeurs d'Europe 1), depuis ce vendredi et jusqu'au 20 juillet. Les préparatifs, les costumes, les cadeaux diplomatiques : tout y est ! L’occasion de mettre en avant le travail de toutes les "petites mains" qui ont fait de ce sacre un moment unique.

2.000 brodeurs

À la mort de Louis XVIII, le trône est vacant, les préparatifs pour un nouveau sacre sont entrepris. Le futur Charles X, lui, prend la route de Reims à bord d’un carrosse spécialement conçu pour l’occasion. "On a évoqué le carrosse par une grande reproduction sur lequel on a appliqué les caisses peintes d'origine qui représentent les armoiries des royaumes de France et de Navarre", explique au micro d'Europe 1, Renaud Serrette, l’un des commissaires de l'exposition.

La vaisselle utilisée lors du festin, le lit du roi, et même la couronne portée ce jour-là : chaque objet, prêté ou issu des réserves du Mobilier national, met en avant le génie français de l’époque. "Orfèvres, joailliers, ébénistes... Ce sont des milliers d'artisans qui ont travaillé sur le sacre. Pour broder les fleurs de lys à la main, il y avait 2.000 personnes."

L'original de l'acte d'abdication

Et le clou du spectacle, est à l’étage avec "une évocation de la cathédrale de Reims le jour du sacre qui est occupée par un grand décor peint à l'échelle d'origine de la Cathédrale et tout au fond, le trône du roi restauré spécialement pour l'exposition".

À la fin de la visite, l'original de l’acte d’abdication de Charles X. Une fin de règne seulement cinq ans après son sacre, le dernier de l'Histoire de France.