Anniversaire du Débarquement en Normandie : pourquoi Tom Hanks et Steven Spielberg participent-ils aux commémorations ?

Tom Hanks et Steven Spielberg sont de passage en Normandie. A l'occasion des 80 ans du Débarquement, l'acteur et le réalisateur ont été aperçus ensemble descendant d'un jet privé à l'aéroport de Caen-Carpiquet. Ils devraient participer à deux cérémonies : la cérémonie bi-nationale à Colleville-sur-Mer et la seconde internationale à Saint-Laurent-sur-Mer. Pour cet évènement, Joe Biden a prononcé un discours au cimetière américain devant des dizaines de vétérans présents pour l'occasion.

Déjà présents en 2004

Ce n'est pas la première fois que le duo hollywoodien se rend à une commémoration du D-Day. En 2004, pour les 60 ans du Débarquement, ils avaient également assisté à plusieurs cérémonies en Normandie. Leur présence n'est pas un hasard : Steven Spielberg et Tom Hanks ont raconté cette histoire en 1998 dans Il faut sauver le soldat Rayan. Le long-métrage sera projeté ce jeudi 6 juin dans 300 salles de cinéma en France.

Les deux stars américaines ne sont pas les seuls invités cinq étoiles à s'être rendus sur place. On a également pu apercevoir le prince Albert II de Monaco et le roi Charles III ainsi que son épouse Camilla. Ils ont eux aussi atterri à l'aéroport de Caen ce jeudi 6 avril. A Omaha Beach, 25 présidents et chefs d'Etats se sont déplacés et près de 8.000 personnes assisteront à la cérémonie.