150e anniversaire de Maurice Ravel : anatomie de son célébrissime «Boléro»

À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Maurice Ravel, on découvre la mécanique derrière son célébrissime "Boléro". Ce ballet composé en 1928 qui traverse le temps et les âges avec un succès qui semble destiné à ne jamais se démentir.

Cette semaine, on célèbre le 150ème anniversaire d’un compositeur : Maurice Ravel. Une figure influente de la musique française connue surtout pour son "Boléro", composé en 1928. Un succès qui tient à sa rythmique inimitable, à laquelle vient s’ajouter une entêtante mélodie. Anatomie d’un morceau hors du commun.

169 fois la même formule rythmique

Tout commence avec des percussions sur une caisse claire, un ostinato : une formule rythmique répétée inlassablement, 169 fois précisément en ce qui concerne cette musique. "On peut imaginer qu'il avait en tête le bruit des usines. C'est le début de l'industrie moderne. Et on retrouve ce rythme implacable, tel une machine qui ne s'arrête pas", explique Jean-François Heisser, chef d’orchestre et créateur du Festival Ravel…

Petit à petit, les percussions sont enrichies d'une mélodie envoûtante. Chaque instrument vient s’agréger crescendo : la flûte, la clarinette, le hautbois, "et les cordes qui ont attendu très très longtemps et on aura fait le tour pratiquement de tous les instruments d'une façon naturelle, c'est là que le public est emporté dans cette musique dont on ne sait pas finalement combien de temps, elle va durer."

Et après 15 minutes d’un empilement de sonorités, l’emballement tant attendu arrive enfin. L'orchestre, comme libéré, s’exprime désormais, avec toute sa vigueur.