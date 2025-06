Violences après le sacre du PSG en C1 : les premières comparutions immédiates se tiennent à Paris

Article Suggestions

La victoire du PSG en Ligue des champions, samedi à Munich (Allemagne), a été ternie par des incidents à Paris et en régions. Au total, plus de 500 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre et plus de 300 gardes à vue ont eu lieu. Ce lundi soir, Europe 1 s'est rendue au tribunal judicaire de Paris pour entendre les premiers défèrements.