Un influenceur, le «pêcheur fouuu», condamné à de la prison ferme pour braconnage

Un pêcheur-chasseur amateur, alias "le pêcheur fouuu" sur Instagram ou Tik Tok, a été condamné en appel à de la prison ferme à Aix-en-Provence, les autorités tirant la sonnette d'alarme sur "la banalisation sur les réseaux sociaux des actes de braconnage au détriment de la biodiversité".

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé mercredi le jugement de première instance, à savoir 18 mois de prison dont un an ferme aménageable, pour cet homme qui cumule 120.000 abonnés sur différents comptes.

"L'individu postait ses actes sur les réseaux sociaux, glorifiant ces pratiques"

Cette peine est assortie de l'interdiction de pêche en mer, chasse ou navigation pendant cinq ans et de la confiscation de son véhicule, détaille la cour dans un inhabituel communiqué de presse commun avec l'Office français de la biodiversité (OFB).

Un signalement avait lancé l'affaire en 2022 et l'enquête avait révélé des actes de pêche illégale d'espèces protégées et hors des périodes autorisées, de thon rouge, de requin ou de certains poissons menacés comme le corb. Côté chasse, l'influenceur s'adonnait à de la capture à l'aide de moyens interdits et à la destruction d'espèces protégées.

"L'individu postait ses actes sur les réseaux sociaux, glorifiant ces pratiques auprès de dizaines de milliers d'abonnés", soulignent la cour et l'OFB. Cinq associations de protection de la nature s'étaient portées parties civiles dans ce dossier.

Un braconnier du Var de 78 ans a par ailleurs été condamné en appel à six mois de prison avec sursis, assortis d'une interdiction de détenir une arme pour cinq ans et une amende de 30.000 euros.

Appliquer "la répression la plus ferme" des atteintes à l'environnement et la biodiversité

Depuis des années, il piégeait des rouges-gorges avec des pièges en fer ronds comme son grand-père lui avait appris. A l'issue de leur enquête, les inspecteurs de l'environnement ont estimé qu'en capturant une vingtaine d'oiseaux par jour, l'homme en prélevait plusieurs milliers par an.

Les rouges-gorges sont protégés depuis 1976, relève l'OFB qui rappelle la "redoutable tradition ancestrale" du braconnage des "rigaous": "le rouge-gorge se consomme généralement en brochette de six individus, négociés quelques dizaines d'euros la pièce, principalement pour les fêtes de fin d'année".

L'OFB, qui fait l'objet depuis plusieurs mois d'attaques de certains syndicats agricoles ou de responsables politiques, rappelle ici son action dans la lutte contre le braconnage. Et le parquet général d'Aix-en-Provence assure qu'il continuera dans les juridictions de son ressort à appliquer "la répression la plus ferme" des atteintes à l'environnement et la biodiversité.