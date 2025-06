Prison : un détenu de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces s'enfuit avant même l'excursion

Un détenu de 28 ans s’est évadé ce mercredi matin près de Grenoble, profitant d’une activité randonnée organisée par la maison d'arrêt de Grenoble-Varces. Cette première permission accordée au prisonnier, pour bon comportement, relance le débat sur les sorties en milieu carcéral.

L’incident remet en lumière la délicate question des activités en milieu carcéral. Ce mercredi matin, un détenu de 28 ans incarcéré à la maison d’arrêt de Grenoble-Varces, près de Grenoble, a pris la fuite avant même le départ d’une randonnée organisée dans le cadre de sa première permission de sortie.

Condamné à quatre ans de prison pour violences avec arme, cet homme originaire d’Échirolles n’a pas attendu de fouler les sentiers pour s’évader. À peine franchi le portail de l’établissement pénitentiaire, juste avant de monter dans le minibus avec les dix autres participants, il a filé en direction d’un véhicule qui l’attendait. L’évasion a été si rapide que ni les membres du service d’insertion et de probation, ni ceux de l’association encadrante n’ont pu réagir. La sortie a aussitôt été annulée pour les autres détenus.

"Il y a eu une mauvaise appréciation de son potentiel de réinsertion"

Cette permission de sortie avait été accordée en raison du bon comportement du détenu depuis deux ans. Une décision contestée a posteriori par Cédric Rochis, délégué régional du syndicat pénitentiaire Ufap. "Il y a eu une mauvaise appréciation de son potentiel de réinsertion", estime-t-il.

Mais pour autant, il refuse de jeter le discrédit sur l’ensemble du dispositif : "Ce genre de sorties a des effets bénéfiques. Il faut les maintenir, surtout en cette période où il fait chaud et nous avons une surpopulation carcérale que nous n'avons jamais connue. Si on ne leur propose rien, s'il n'y a rien de positif, on va en faire des bêtes".

L’homme est désormais activement recherché par la police grenobloise. Il risque une aggravation de peine pouvant aller jusqu’à trois ans pour cette évasion.