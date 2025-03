Prison de haute sécurité à Vendin-le-Vieil : les habitants sont inquiets avant l'arrivé des narcotrafiquants

Gérald Darmanin s’est rendu à Vendin-le-Vieil pour annoncer la transformation de la prison en établissement de haute sécurité. À partir de l'été prochain, 100 narcotrafiquants dangereux seront transférés sur le site. Le projet suscite des inquiétudes parmi les habitants.

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s’est rendu, ce vendredi 7 mars, à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, pour visiter l’établissement pénitentiaire destiné à devenir une prison de haute sécurité. Ce site, ainsi que celui d’Alençon-Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, accueillera à partir de l'été prochain 100 narcotrafiquants particulièrement dangereux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi À Vendin-le-Vieil, une prison ultra-sécurisée pour accueillir dès juillet certains des plus gros narcotrafiquants

Le projet suscite des inquiétudes parmi les habitants de Vendin-le-Vieil. Bien que la prison soit située loin des habitations, elle se trouve dans une zone commerciale, ce qui exacerbe les habitants. Sophie et Réda, deux habitants de la ville, témoignent de leurs craintes. "C’est vrai que là où elle est, ça fait peur. Ça devient plus dangereux", confie Réda. Sophie ajoute : "Et puis, il y a le parc à côté, donc avec les enfants, nous ne sommes pas rassurés". La présence de narcotrafiquants, en plus de figures notoires comme Salah Abdeslam et Redouane Faïd, aggrave la tension parmi les riverains.

"Il y a toujours une forme de fantasme autour de ce genre de projet"

Ce projet ravive des craintes similaires à celles ressenties lors de l’ouverture de la prison en 2014. "Quand vous voyez arriver une prison sur votre territoire, la population a peur. Il y a toujours une forme de fantasme autour de ce genre de projet. Aujourd’hui, c’est un peu la même chose, mais mon objectif est de rassurer la population", analyse Ludovic Gambiez, maire de Vendin-le-Vieil.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Face à ces inquiétudes, Gérald Darmanin a assuré qu'il ferait tout pour dissiper les craintes et a prévu de revenir dans un mois pour rencontrer les habitants. Le ministre a souligné l’importance de ce projet, promettant des mesures de sécurité renforcées et un suivi constant pour garantir la tranquillité des citoyens.