Pascal Praud et vous - «Ça fait 9 ans que je ne suis pas sorti tout seul de chez moi» : le quotidien sous protection policière de Thibault de Montbrial

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", Thibault de Montbrial, président du CRSI, a témoigné de son quotidien sous protection policière. "Ça fait 9 ans que je ne suis pas sorti tout seul de chez moi", a dévoilé l'avocat.

Thibault de Montbrial a confié auprès de Pascal Praud son quotidien. L'avocat et président du CRSI (centre de réflexion sur la sécurité intérieure) vit sous protection policière. "Ça fait 9 ans que je ne suis pas sorti tout seul de chez moi", révèle-t-il en détaillant les précautions à prendre pour ses sorties en dehors de son domicile. "Quand on sait pourquoi on se bat, on se bat toujours mieux", ajoute-t-il en présentant son optimisme malgré ce quotidien peu commun.