Mort de Matthew Perry : le principal médecin poursuivi va plaider coupable

Plus d'un an après la disparition tragique de la star de "Friends" Matthew Perry, retrouvé mort dans son jacuzzi en octobre 2023, l'enquête se resserre. Le principal suspect du dossier, le docteur Salvador Plasencia, va plaider coupable pour distribution illégale de kétamine. Europe 1 fait le point sur l'enquête.

La mort de Matthew Perry avait sidéré ses fans et tout Hollywood. Le 28 octobre 2023, l'acteur américano-canadien est retrouvé sans vie dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. L'autopsie révèlera, quelques semaines plus tard, que sa mort est due à la prise de kétamine. Si le décès est dans un premier temps déterminé comme étant accidentel, une enquête criminelle sera ouverte, inculpant cinq personnes qui lui aurait livré la drogue.

Le principal médecin poursuivi dans cette affaire, Salvador Plasencia, a accepté un accord de plaider coupable "dans les semaines à venir", selon le parquet fédéral de Californie. Avec un autre médecin, il aurait procuré 20 flacons de kétamine à la star contre 55.000 dollars en liquide. Il risque pour cela jusqu’à "40 ans d’emprisonnement".

"Je me demande combien ce crétin va payer"

Après que le docteur Chavez, 54 ans, a reconnu en octobre 2024 avoir illégalement contribué à fournir de la kétamine à Matthew Perry, Salvador Plasencia plaide coupable à son tour. Dans cette affaire sordide, les deux médecins étaient accusés d'avoir exploité l'addiction de l'acteur, mort à la suite d'une overdose à la kétamine en 2023. Mais Salvador Plasencia aurait joué un rôle bien plus important.

D'après Anne Milgram de l'agence fédérale antidrogue, c'est lui qui organise "l'exploitation" de l'acteur malade. En témoigne ses propos choquants à l'égard de la star de Friends : "Je me demande combien ce crétin va payer", écrivait-il en septembre 2023 dans un SMS. Selon le parquet, il aurait "falsifié des dossiers médicaux" après la mort du comédien, afin de ne pas éveiller de soupçons. L'assistant personnel de Matthew Perry, ainsi que sa dealeuse Jasveen Sangha sont également poursuivis dans cette enquête. Le docteur Plasencia aurait appris à l'assistant de l'acteur à administrer la kétamine par intramusculaire.

L'enquête révèle qu'avant sa mort, Matthew Perry s'injectait six à huit doses par jour de cet anesthésiant légal, qu'il prenait, par ailleurs, de manière supervisée contre sa dépression. En proie à des addictions, l'acteur inoubliable de Chandler dans Friends avait déjà frôlé la mort en 2018, à cause de sa surconsommation d'opioïdes. Malgré un suivi thérapeutique, il aurait rechuté à l'automne 2023, selon le parquet fédéral, et aurait été manipulé par des médecins "sans scrupule".