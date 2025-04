Lyon : le maire écologiste Grégory Doucet en garde à vue pour détournement de fonds publics

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a été placé en garde ce mercredi dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, a appris Europe 1 confirmant une information du "JDD". Cette enquête porte sur la nature des tâches effectuées par des chargés de mission à la mairie.

Grégory Doucet, maire Europe Écologie Les Verts de Lyon, a été placé en garde à vue ce mercredi, a appris Europe 1 confirmant une information du Journal du Dimanche. Il est entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Selon nos confrères du JDD, cette garde à vue intervient alors que la gestion des collectivités écologistes fait l'objet de nombreuses critiques.

Le maire de Lyon "collabore pleinement avec la justice"

Grégory Doucet est "entendu en tant que représentant de la collectivité dans une étape normale de l'enquête pour expliquer le fonctionnement de la ville et défendre la légalité des décisions prises. Il collabore pleinement avec la justice", a précisé à la presse son porte-parole.

Début 2024, le parquet de Lyon avait ouvert une information judiciaire à la suite d'un signalement de la Chambre régionale des comptes (CRC) et une vingtaine de policiers avaient mené le 13 mars une perquisition à l'Hôtel de Ville.

24 postes de chargés de mission supprimés

Les investigations visent à déterminer si les postes de chargés de mission correspondent bien à la réglementation, à savoir s'ils conduisent bien des projets pour la ville et non pour les élus. Depuis, la CRC a publié son rapport et relevé que, depuis 2016, outre les 12 collaborateurs de cabinet réglementaires, une vingtaine d'agents, contractuels ou fonctionnaires de la mairie, travaillant officiellement dans l'administration, exercent en réalité "des missions politiques".

La période concernée vise les mandats des anciens maires Gérard Collomb (décédé en 2023), Georges Képénékian et Grégory Doucet, élu en 2020 et qui compte se représenter l'an prochain. Suite à la publication de ce rapport, la Ville a supprimé 24 postes de chargés de mission tout en soulignant ne pas "partager l'analyse juridique" de la CRC.