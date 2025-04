Interruption du derby ASSE-OL : le supporter stéphanois sera jugé le 13 octobre

Un supporter de l'AS Saint-Etienne, soupçonné d'avoir jeté une pièce de monnaie sur un arbitre de touche lors du derby contre l'Olympique lyonnais, sera jugé le 13 octobre. L'incident, qui a interrompu le match, fait l'objet de plusieurs plaintes, dont celles de l'arbitre et des instances du football français.

Le supporter de l'AS Saint-Etienne (L1) soupçonné d'avoir jeté une pièce de monnaie sur la tête d'un arbitre de touche dimanche soir lors du derby contre l'Olympique lyonnais sera jugé le 13 octobre par le tribunal de Saint-Etienne, a-t-on appris mardi de source judiciaire.

Il "devra répondre des chefs de violences aggravées suivies d'incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours à l'occasion d'une manifestation sportive et de jet de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive à l'occasion d'une manifestation sportive", a précisé le parquet stéphanois.

"Il a reconnu avoir lancé à deux reprises une pièce de monnaie"

Le contrôle judiciaire mis en place d'ici là interdit à ce jeune homme de 28 ans de "détenir ou porter une arme, de paraître au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords" et l'oblige à se présenter au commissariat de Saint-Etienne les "jours de match officiel de l'AS Saint-Etienne, aux heures de ceux-ci et y compris pour les matches dits à l'extérieur", a-t-on précisé de même source.

Au terme de près de deux jours de garde à vue, cet homme sans antécédent judiciaire a été déferré mardi après-midi devant un magistrat stéphanois.

"Il a reconnu avoir lancé à deux reprises une pièce de monnaie, dont une pièce de deux centimes qui a atteint un arbitre de touche sur le sommet du crâne", a indiqué le procureur adjoint Aurélien Buffart.

Un jour d'incapacité totale de travail pour la victime

L'arbitre victime du jet de projectile a déposé plainte. Il bénéficie d'un jour d'incapacité totale de travail (ITT) et a manifesté l'intention de se constituer partie civile dans la procédure, de même que la Ligue de football professionnel (LFP) et la Fédération française de football (FFF), selon la même source.

L'AS Saint-Etienne a de son côté indiqué mardi soir à l'AFP avoir déposé plainte dans la matinée. L'incident, qui avait entraîné une suspension du match d'une quarantaine de minutes, intervient alors que les Magic Fans et les Green Angels, deux groupes de supporters ultras du club, ont été sous la menace d'une dissolution par les autorités, pour l'heure écartée.

Le supporter interpellé par la police à l'intérieur du stade Geoffroy-Guichard à la fin de la rencontre remportée par l'ASSE (2-1) "a précisé être abonné en tribunes Charles Paret mais n'être membre d'aucune association de supporters", a ajouté le procureur adjoint.