«Il y a une montée en puissance en France de la criminalité organisée, c'est indéniable», affirme Laurent Nuñez

"Il y a une montée en puissance en France de la criminalité organisée, c'est indéniable", a réagi Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi.

Face à l’escalade de la violence liée au crime organisé, Emmanuel Macron a inauguré mercredi à Nanterre un nouvel état-major de la police judiciaire, avec l'objectif d'enrayer une spirale meurtrière sans précédent, marquée par une hausse alarmante des assassinats, des auteurs de plus en plus jeunes, et une menace grandissante contre les représentants de l’État, selon une note de la police judiciaire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il y a une montée en puissance en France de la criminalité organisée, c'est indéniable", a réagi Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi. "Leur niveau de violence augmente, il y a énormément de séquestration, d'enlèvement, de règlement de compte entre malfaiteurs pour des logiques d'occupation de territoire", a-t-il poursuivi.

Mise en place d'un état-major interministériel de lutte contre la criminalité organisée

"On voit bien que le risque c'est que ces narcotrafiquants se retournent contre les institutions", a-t-il alerté tout en se montrant rassurant et affirmant que la France n'est pas au même niveau que la Belgique et les Pays-Bas en termes de densité de groupes criminels.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Laurent Nuñez s'est réjoui de la mise en place de l'état-major interministériel de lutte contre la criminalité organisée (EMCO). "On a franchi un palier supplémentaire dans l'adaptation des services répressifs pour lutter contre la criminalité organisée. Ce qui a été inauguré, c'est un état-major de la criminalité organisée auquel participent tous les services concernés, qui vont échanger des informations, puisque maintenant les réseaux débordent largement le territoire d'une seule commune, parfois ce sont des réseaux nationaux. Donc, l'échange d'informations va permettre de mieux identifier ces réseaux afin de mieux les combattre et de mieux lutter contre eux", a-t-il détaillé.