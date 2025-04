Bruno Retailleau saisit la justice contre un collaborateur d'une députée LFI pour appel à l'insurrection

Bruno Retailleau a déposé plainte dimanche contre Ritchy Thibault, collaborateur de la députée LFI Ersilia Soudais, pour des propos tenus lors d’un rassemblement à Paris contre l’islamophobie. Le militant avait appelé à former des « brigades d’autodéfense populaire » et dénoncé les institutions jugées complices.

Bruno Retailleau a saisi dimanche soir la justice contre Ritchy Thibault, collaborateur de la députée LFI Ersilia Soudais, pour des appels "à l'insurrection" lors d'un rassemblement à Paris contre l'islamophobie, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur.

Lors d'un rassemblement place de la République à Paris organisé dimanche après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée du Gard, Ritchy Thibault a appelé à "constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire" pour se défendre contre "l'islamophobie".

"On ne peut pas compter sur les institutions. La police, la justice véhiculent l'islamophobie et le racisme. On ne peut compter que sur nous-mêmes", a-t-il lancé.

Convoqué par la police mercredi

Il a accusé "Cnews, Monsieur Bolloré, (le média) Frontières et tous les sortants d'extrême droite" d'avoir "du sang sur les mains". "L'extrême-droite tue. On l'a vu à Nantes avec un adorateur d'Adolf Hitler, on l'a vu avec cet islamophobe qui a tué un homme dans son lieu de culte", a-t-il dit encore.

Mi-avril, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez avait saisi la justice contre Ritchy Thibault après que celui-ci a appelé à "déborder le dispositif" des forces de l'ordre lors du rassemblement du 1er-mai dans la capitale.

L'assistant parlementaire de Ersilia Soudais a fait savoir cette semaine qu'il était convoqué par la police mercredi pour ces faits et a appelé à un rassemblement de soutien devant les locaux de la police judiciaire rue du Bastion à Paris.