Loi Duplomb : les écolos et les LFI déposent des amendements «pour empêcher le texte d'aller à son terme», juge Annie Genevarde

Article Suggestions

Soutenue par le gouvernement et les agriculteurs, la proposition de loi visant à assouplir les règles sur l’usage des néonicotinoïdes est contestée par les écologistes et LFI. La ministre de l’Agriculture dénonce une stratégie d’obstruction et appelle au respect de la liberté de vote.