Inondations en Bretagne : «On a déjà tout préparé», les sinistrés anticipent l'arrivée d'une nouvelle tempête

Le Morbihan est fortement touché par les inondations cette semaine. Dans le petit village de Malestroit, une quarantaine d'habitants sont touchés par la montée des eaux. Malgré la catastrophe, la solidarité s'organise, surtout à l'approche d'une nouvelle tempête.



La fin de la crue dans l'ouest du pays ne sera pas pour tout de suite. La vigilance rouge pour crues et inondations est maintenue dans le Morbihan, la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine. Pire, une nouvelle tempête est en approche et devrait apporter avec elle de nouvelles grandes quantités d'eau.

Un village qui se prépare

Alors, à Malestroit, petite commune située entre Rennes et Vannes et où le cours d'eau qui traverse le village, l'Oust, est sorti de son lit, une quarantaine d'habitants se préparent au passage de ces nouvelles pluies.

Dans le quartier sinistré, le bruit des parpaings qui s'entrechoquent pour limiter la progression de l'eau se fait entendre partout. Des milliers d'entre eux ont été distribués depuis ce week-end par la réserve communale de protection civile.

Une décrue qui s'annonce longue

Malgré cet abri de fortune, les riverains ne cachent pas leur inquiétude. "J'ai peur parce qu'il y a beaucoup d'eau chez moi. Ça rentre et le niveau monte encore. Dans mon garage, j'ai bien 60 centimètres d'eau", confie une habitante au micro d'Europe 1.

"On sera soulagé quand cet épisode sera passé", poursuit-elle. Mais elle peut compter sur Guy, un de ses voisins, mobilisé toute la journée pour rassurer les autres sinistrés du village. "On a déjà tout préparé et ils annoncent encore de l'eau. La rivière peut monter encore de 20 cm mais pas beaucoup plus. La décrue sera très lente, très longue. Mais je pense qu'à partir de vendredi ou samedi, on devrait commencer à en voir les bénéfices", insiste-t-il.

"Espérons que la tempête passera plus vite" que la précédente, conclut-il.