Dakar 2018 - 1ère étape : Al-Attiyah le plus rapide, Loeb à cinq minutes

Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo) a remporté samedi la 1ère spéciale du Dakar 2018 entre Lima et Pisco, au Pérou, tandis que l'attendu Sébastien Loeb (Peugeot) a terminé à plus de 5 min 37 sec en raison de freins défaillants. Al-Attiyah, avec son copilote français Matthieu Baumel, a bouclé le parcours sablonneux de 31 km en 21 min 51, soit respectivement 25 et 34 secondes de mieux que son coéquipier sud-africain Bernhard Ten Brinke et le Péruvien Nicolas Fuchs (Borgward).

Sunderland remporte la 1ère spéciale moto. Quant à la 1ère spéciale moto du Dakar 2018, c'est le Britannique Sam Sunderland (KTM), tenant du titre, qui a bouclé les 31 km sur le sable péruvien en 20 min 56 sec. Il devance ainsi respectivement de 32 et 55 secondes ses deux concurrents, le Français Adrien Van Beveren (Yamaha) et le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna).

Une première étape de 272 km. Les 523 concurrents du Dakar 2018 se sont élancés samedi de Lima à 12h (18h heure française), pour le coup d'envoi de cette 40e édition du rallye-raid. La première étape, longue de 272 km dont 31 de spéciale, relie la capitale péruvienne à Pisco. Il en restera près de 8.000 autres à parcourir jusqu'à Cordoba, en Argentine, où le Dakar arrivera le 20 janvier.