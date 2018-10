Viol en réunion filmé à Toulouse : un homme écroué, 6 personnes en garde à vue

Un homme a été mis en examen et écroué et six autres étaient mercredi en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire pour "viol aggravé en réunion" après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant l'agression d'une jeune femme à la sortie d'une discothèque dans l'agglomération de Toulouse, a-t-on appris mercredi de source proche de l'enquête.

Sept interpellations au total. Un homme avait été arrêté lundi à Toulouse, il a été mis en examen et écroué mardi. Cinq autres personnes ont été arrêtées mardi et une autre mercredi dans cette même affaire, a précisé cette source. Au total, il y a donc eu sept interpellations, avec une personne déjà mise en examen et les six autres en garde à vue.

Des premières informations avaient fait état de quatre puis de cinq interpellations.

Une information judiciaire ouverte mi-septembre. Les suspects, originaires de quartiers populaires de Toulouse, ont entre 18 et une trentaine d'années. Certains d'entre eux sont déjà connus des services de police pour des délits.

La victime, âgée de 19 ans, avait porté plainte et une information judiciaire avait été ouverte mi-septembre pour des faits de viol en réunion mais aussi pour l'enregistrement et la diffusion d'images du viol sur les réseaux sociaux.