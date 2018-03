StopAuxDéfisDangereux : des collégiens réalisent une vidéo pour alerter

À l'occasion de la semaine de la presse, les élèves de 4ème et de 3ème d'un collège de Hyères dans le Var ont tourné une vidéo pour alerter sur les défis dangereux, de plus en plus relayés sur Internet et les réseaux sociaux et dont les plus jeunes sont particulièrement friands.

Des défis de plus en plus dangereux. Dans une salle de classe, un avion en papier atterri sur le bureau d'un élève. Sur la feuille est inscrit un défi simple : éteins la lumière. Un pouce levé accompagné d'un chiffre qui augmente symbolise les 'like" reçus par les performances.

C'est ainsi que commence la vidéo amateur de 2min20 intitulée #StopAuxDéfisDangereux et qui a déjà été vue plus de 1.200 fois en deux semaines. "C'est un film fait par des élèves avec leur sensibilité, leur imaginaire, leurs habitudes des réseaux sociaux", raconte leur professeur documentaliste au micro d'Europe 1 vendredi.

"Au début, ils ne se rendre pas compte que ce sont des défis dangereux. Ce sont plutôt des blagues qu'ils se font entre eux. Et puis, ils ont envie que cela devienne de plus en plus spectaculaire pour gagner un nombre de vues et c'est pour cela qu'ils prennent des risques".

"Ça entraîne vers la mort". Fire Challenge, Ice and Salt Challenge, Blue Whale challenge... le principe est toujours le même. Il faut réaliser des actions tout en se filmant et en postant la vidéo sur les réseaux sociaux. Une course aux "like" qui peut conduire à des drames, comme en 2014 lorsque deux jeunes gens étaient morts en tentant de réaliser un défi Facebook.

Pour écrire leur scénario, Nikita, Rudy, Axel et Isam se sont inspirés de sites Internet bien connus des ados. "Ça monte crescendo et ça finit par "Avale de la lessive" ou le jeu du foulard ou même se suicider à la fin. Ça entraîne vers la mort", décrit l'un d'eux. "Et puis quand on part sur un défi tout comme bête comme 'Éteins la lumière' dans notre clip, c'est un peu plus à chaque fois et au final ça détruit tout et ça va peut-être jusqu'à sauter".

Alerter sur les dangers. Une dangerosité dont les adolescents ne sont pas toujours conscients. "Je ne pensais pas que ça pouvait être possible jusqu'au point de faire des défis de plus en plus dangereux et de se suicider, ça m'a choqué", reconnaît un collégien. Faire prendre conscience du danger, c'est le but de ce film commandé par le rectorat de Nice et qui se veut être un outil pour permettre aux jeunes de débattre.