SNCF : la CGT entend "durcir le ton" si la grève ne suffit pas

"Si jamais nous voyons que ces deux jours de grève ne suffisent pas à désorganiser la production alors nous pourrons toujours durcir le ton". Ce mail interne de la CGT-Cheminots, envoyé à ses militants, et révélé par Le Parisien, donne le ton de la mobilisation qui se prépare. Selon les premières estimations, de très nombreux trains devraient être annulés sur l'ensemble du territoire. L'objectif des syndicats est de faire revenir le gouvernement sur la réforme de la SNCF, tout en limitant l'impact financier pour les grévistes. Même si les précédentes mobilisations n'ont pas changé la donne. "Depuis 1995 sur le champ professionnel et 2006 sur le champ interprofessionnel avec la lutte contre le CPE, il faut bien admettre que nous avons pris quasiment que des fessées", estime un délégué de la CGT-Cheminots.

"Tenir bien plus longtemps". Pour le syndicaliste, "hormis une poignée d’agents, nous sommes incapables de tenir au-delà de 15 jours de grève et nous savons que face à un gouvernement déterminé comme celui que nous avons actuellement il nous faudra tenir bien plus longtemps". D'où l'avantage d'une "grève perlée", qui permet de "tenir trois mois tout en ayant quasiment le même impact qu'une grève reconductible classique". Le syndicaliste exprime sa satisfaction d'avoir pris de court Guillaume Pépy et Elisabeth Borne.

Perturber le trafic. La CGT prévoit également de perturber le trafic, même en dehors des jours de grève. "La désorganisation du travail devra se faire également sur les jours ouvrés mais je ne vous en dis pas plus sur ce mail, je pense que vous avez compris où l’on veut en venir", écrit ainsi le syndicaliste. Interrogé par Le Parisien, le délégué CGT souligne qu'il ne s'agit en aucun cas "de préparer des actes de sabotages. Nous ne ferons qu’appliquer scrupuleusement le règlement. Par exemple, si le programme d’un conducteur prévoit un terminus à telle gare pas question d’aller au-delà si la direction le demande".