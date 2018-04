Grève SNCF : RailZ, une application pour aider les usagers à circuler

C'est un outil qui pourrait se révéler très utile les jours de grève SNCF comme celle qui démarre lundi soir et qui s'annonce très suivie. Des étudiants en informatique ont développé RailZ, une application collaborative qui ressemble à ce que fait Waze pour le trafic automobile.

Des informations en temps réel. Elle fonctionne grâce aux usagers qui se donnent des informations pratiques en temps réel comme les annulations de dernière minute, les trains bondés... Ils peuvent aussi indiquer si un train régional est court ou long. Pour les voyageurs en quête d'information sur leur tain, il est possible d'entrer son trajet favori ou de faire une recherche ponctuelle.

Des détails précieux. Des détails précieux en période de fortes perturbations. Mardi, seuls un TGV sur 8, un TER et un transilien sur 5 devraient circuler. Les trains en service seront indiqués à 17h la veille de chaque jour de grève sur le site de la SNCF, mais "on sait que les trains ne seront pas forcément au bon endroit", précise Jonathan Jean, l'un des créateurs de l'application. "Savoir à l'avance qu'un train est bondé avant de monter dedans, cela va nous permettre de changer de possibilité de transport pour éviter de passer un voyage totalement désagréable ou même de se rendre à la gare pour rien".

Six fois plus d'utilisateurs. Après avoir été testée sur la ligne de TER Nancy-Metz-Luxembourg, celle que prenait tous les jours Jonathan Jean pour ses études, l'application a été lancée il y a peu au niveau national. Et grève oblige, le succès est au rendez-vous. En quelques jours, le nombre d'utilisateurs a été multiplié par six.