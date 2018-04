Grève à la SNCF : une prime pour inciter des cadres à conduire des trains

La direction de la SNCF a proposé à des cadres une prime pour les inciter à conduire des trains pendant la grève qui doit débuter lundi soir, a-t-on appris dimanche auprès de sources syndicales qui dénoncent une tentative de déstabilisation du mouvement. "Depuis la semaine dernière", la direction "propose une prime de conducteur occasionnel" à des "cadres opérationnels qui ne la touchaient pas jusqu'à présent", a indiqué Erik Meyer (SUD-Rail), confirmant une information de franceinfo.

"Pressions exercées". Cette prime mensuelle d'un montant de "150 euros" était jusqu'alors versée à des "cadres de direction issus de la conduite" amenés à conduire un train de temps en temps, "une fois par trimestre", a expliqué Eric Meyer. La direction "a commencé à étendre ce dispositif" aux "cadres traction", les "chefs d'équipe" des agents de la conduite, leur proposant cette prime "de manière pérenne", a-t-il précisé.

Il s'agit d'"une prime qui existait déjà" et qu'on rendrait "plus incitative", a aussi indiqué Bernard Aubin, du syndicat FiRST (non-représentatif), en dénonçant des "pressions exercées sur l'encadrement pour remplacer les grévistes". C'est "la politique de la carotte et du bâton" pour "réduire au maximum les impacts de la grève", a-t-il ajouté.

"Casser la grève". Interrogée, la SNCF n'avait pas encore donné suite en milieu de matinée. Face à la grève dure qui s'annonce, "on voit bien" que la direction est "aux abois", souligne Eric Meyer. "Cela ne serait pas surprenant de la part de l'entreprise", a estimé pour sa part Cédric Robert (CGT Cheminots) à propos de la prime, accusant la direction d'être "prête à tous les subterfuges pour casser la grève".

La grève à la SNCF contre le projet de réforme du gouvernement démarre lundi soir. CGT, Unsa et CFDT appellent à un mouvement par épisode de deux jours sur cinq jusqu'au 28 juin, SUD-Rail appelle à une grève illimitée, reconductible par 24 heures. Évoquant les remontées de certaines régions, Eric Meyer a parlé par exemple d'"un TER sur dix en Picardie" pour mardi et, en région parisienne, d'une circulation sur le RER D "catastrophique".