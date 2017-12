Comment la population française a évolué en cinq ans

Les Français étaient plus de 66 millions en 2015. C'est la conclusion principale du dernier recensement mené par l'Insee, dont les chiffres ont été publiés mercredi. À y regarder de plus près, les chiffres de l'Insee en disent long sur les évolutions démographiques, mais aussi urbaines du pays.

Une augmentation de 0,5% par an...

Hors Mayotte*, la France compte 66.190.280 habitants en 2015. Soit une augmentation de plus d'1,5 million de personnes entre 2010 et 2015. En moyenne, la population française augmente donc de 0,5% par an.

…Due à une natalité importante

Cette augmentation ne s'explique pas, souligne l'Insee, par un apport migratoire. Si la population française augmente, c'est principalement parce que la natalité y est importante par rapport aux autres pays occidentaux. Le taux de fécondité est de 1,96 enfant par femme en âge de procréer. C'est le plus élevé de l'Union européenne.

Paris boudé…

La population française augmente, certes, mais pas partout. Paris, notamment, perd des habitants selon l'Insee. En cinq ans, la capitale a perdu 0,3% de ses administrés. Une chute due au départ de nombreux Parisiens vers les régions. Le temps de transport, mais aussi les prix des loyers ou encore la qualité de vie expliquent en partie ces départs.

…Mais l'Île-de-France reste la région la plus peuplée

Avec 12.082.144 habitants au 1er janvier 2015, soit 19% de la population française, l'Île-de-France est de très loin la région la plus peuplée de France. Elle est suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte près de 8 millions d'habitants.

En métropole, le Centre-Val de Loire est la région la moins peuplée

À l'inverse, en France métropolitaine, c'est le Centre-Val de Loire qui compte le moins d'habitants, avec une population s'élevant à un peu plus de 2,5 millions de personnes. Beaucoup de régions tournent autour de 6 millions d'habitants : Grand-Est, Occitanie ou encore Nouvelle-Aquitaine.

Une forte augmentation en Guyane

De toutes les régions françaises, c'est la Guyane qui compte la plus forte augmentation démographique, avec une hausse de 2,3% par an sur cinq ans. Le solde migratoire étant légèrement positif (+0,2%), ce dynamisme démographique s'explique essentiellement par le fait que les naissances sont bien plus nombreuses que les décès.

Le Grand Est n'attire pas…

Si la population augmente très légèrement sur cinq ans dans le Grand Est, c'est grâce à un excédent de naissances sur les décès. Mais en réalité, la région est très peu dynamique démographiquement, avec "plus de départs que d'arrivées". "La moitié des intercommunalités du Grand Est perdent des habitants, contre un quart au cours des deux décennies précédentes", souligne l'Insee.

…contrairement à la façade Atlantique

À l'inverse, plusieurs départements de la façade atlantique voient leur population croître dans des proportions plus importantes que la moyenne nationale. C'est le cas de la Loire-Atlantique, la Vendée, la Gironde ou encore les Landes, où la hausse se chiffre à plus de 0,8% par an en moyenne.

Baisse du nombre de communes

L'Insee dénombre 35.399 communes en 2017, soit 1.130 de moins qu'au 31 décembre 2015. Une baisse qui s'explique par les fusions entre villes, fortement encouragées par l'État. Autre enseignement du recensement : 261 villes comptent moins de 30 habitants.

Les périphéries se développent

Un Français sur cinq vit dans l'une des cent communes les plus peuplées de France, note l'Insee. Mais le développement des villes les plus dynamiques se fait à leur périphérie plutôt dans les centres urbains. Et ce, notamment, parce que les activités économiques locales s'y trouvent et que les logements y sont plus accessibles.

*Mayotte n'est devenu officiellement un département français qu'en 2011