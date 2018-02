Propos enregistrés de Laurent Wauquiez : "J'ai l'impression que tout cela a été orchestré"

INTERVIEW

Rares sont les élus LR qui veulent commenter les propos tenus par Laurent Wauquiez et diffusés à son insu. Virginie Duby-Muller, secrétaire générale adjointe des Républicains et membre de la jeune garde de Laurent Wauquiez, est l'une des rares responsables qui a accepté de parler au micro d'Europe 1 pour défendre son président. Elle dénonce lundi "un non-événement qui a été monté en épingle".

Une méthode "malhonnête". "Les étudiants de l'EM de Lyon ont regretté ce qui s'est passé, pour eux il s'agit de quelques minutes d'enregistrements sur plusieurs heures d'échanges. Je trouve que cela est assez malhonnête et loin de retranscrire le travail de Laurent Wauquiez", pointe la députée de Haute-Savoie.

Un coup bas ? Virginie Duby-Muller évoque également une boule puante, balancée contre le nouveau président des Républicains, au moment où le parti commence à sortir la tête de l'eau après la déferlante de la présidentielle et des législatives de juin. "Cet événement arrive à un moment où Laurent Wauquiez enchaînait des séquences positives, qu'il s'agisse de l'Emission politique, qu'il s'agisse du Conseil national ou des élections partielles que nous avons gagné dans le Territoire de Belfort et dans le Val-d'Oise. J'ai l'impression que tout cela a été orchestré", pointe-t-elle.

Sans langue de bois. Elle défend également le franc-parler de Laurent Wauquiez, alors même que Xavier Bertrand lui a reproché de faire du populisme, le comparant aux membres de la famille Le Pen et à Donald Trump. "J'aime cette façon de s'exprimer, je préfère ces propos à des propos qui sont parfois tièdes", assume Virginie Duby-Muller. "On attend des politiques qu'il s'expriment de façon sincère et franche", conclut-elle.