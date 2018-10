Louis Aliot préfère Perpignan à un mandat européen

Louis Aliot, député et membre du bureau exécutif du Rassemblement national (RN, ex-FN), a déclaré jeudi préférer la mairie de Perpignan à un mandat de député européen. "Ce sont deux élections qui m'intéressent mais il est évident qu'au final ce sera Perpignan que je choisirai", a déclaré sur RTL Louis Aliot, en précisant qu'il pourrait se présenter aux deux élections.

Le "mieux placé" pour conduire la liste du RN aux Européennes. "L'un n'empêche pas l'autre et Perpignan est victime de plein fouet des méfaits de la politique européenne", a fait valoir le compagnon de la présidente du RN, Marine Le Pen. Le député des Pyrénées-orientales se dit le "mieux placé" pour conduire la liste du RN aux élections européennes de mai prochain. Mais il a précisé qu'aucune décision n'avait encore été prise par les instances dirigeantes de son parti. "Il se peut que ce ne soit pas non plus un candidat issu de l'Assemblée nationale" et il est "tout à fait possible" qu'il soit issu de la société civile, selon Louis Aliot.