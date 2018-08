"Le PS doit retrouver une identité politique", appelle Stéphane Le Foll

Le PS attire-t-il encore ? Alors que les socialistes clôturent samedi le séminaire de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains à La Rochelle, loin des anciennes universités d'été où se pressaient élus, militants et journalistes, le maire du Mans et ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a appelé samedi sur Europe 1 son parti à "retrouver une identité politique".

"Le vrai problème n'est pas de savoir si l'appareil du PS va rester", explique celui qui a échoué à prendre la tête du parti face à Olivier Faure, "mais la capacité que nous avons à envoyer des messages que les Français reçoivent et perçoivent".

"Il faut qu'on retrouve des valeurs". "On est dans une phase difficile", reconnaît Stéphane Le Foll, "on a connu une défaite extrêmement lourde en 2017". Mais, ajoute-t-il, "il faut que cette étape se fasse, et que l'on cherche une cohérence, qu'on cherche à retrouver des valeurs".

Il ne vise pas la tête de liste aux Européennes. Cette rentrée politique est l'occasion "d'envoyer des messages clairs et forts", estime-t-il cependant, notant chez les Français des "doutes clairement exprimés sur la politique conduite" par Emmanuel Macron. "Le Parti socialiste doit retrouver une identité politique (...) une fois qu'on s'est bien redéfini, on peut s'opposer et surtout proposer". Un rôle d'opposition crucial pour le parti à la rose, notamment en vue des élections européennes de 2019, pour lequel le PS n'a toujours pas désigné de tête de liste.

Un scrutin pour lequel Stéphane Le Foll dément toute ambition personnelle. "Je suis maire du Mans", rappelle-t-il, tout en affirmant vouloir "essayer d'aider". C'est dans ce but que l'ancien député a profité de sa présence à la Rochelle pour présenter un "manifeste des socialistes française(e) et europée(e)s", dans lequel il présente douze propositions, s'attaque à la "centralité" du pouvoir macronien et alerte sur une logique du "plébiscite permanent".