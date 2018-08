"Gaulois réfractaires", ou de la manière de manier l'humour quand on est président

L'AVIS DE

"Je pense vraiment qu'Emmanuel Macron est sincère quand il dit qu'il a voulu faire de l'humour, mais quand on est président de la République, évidemment, on a un tel porte-voix..." Si Jean-Michel Aphatie dit entendre l'argument du président de la République, l'éditorialiste d'Europe 1 n'en reste pas moins critique sur la forme, comme il l'a expliqué vendredi matin dans sa chronique matinale, chez Nikos Aliagas. Emmanuel Macron est en effet l'objet de vives critiques depuis qu'il s'est risqué à qualifier les Français de "Gaulois réfractaires au changement" lors de son déplacement au Danemark.

Face aux commentaires, parfois indignés, l'intéressé a invoqué un "trait d'humour" et invité à "prendre un peu de distance avec la polémique et les réseaux sociaux". Mais le chef de l'Etat a peut-être oublié ce que "lui-même dit dans le documentaire réalisé par Bertrand Delais [Macron président, la fin de l’innocence, ndlr]: 'Rien n'est innocent quand on est président de la République'", rappelle Jean-Michel Aphatie. "Même si on fait 'un trait d'humour', il peut être pris au premier degré, et après on fait des exégèses à n'en plus finir", ajoute-t-il.

"Oui, Emmanuel Macron a raison. Nous sommes des Gaulois réfractaires, nous sommes une tribu gauloise. On est divisé, tout le temps, en permanence et davantage que d'autres pays. Il n'a pas tort, mais il n’empêche que c'est assez mal reçu", a conclu Jean-Michel Aphatie.