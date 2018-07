EN DIRECT - Affaire Benalla : suivez l'audition de Christophe Castaner au Sénat

L'ESSENTIEL EN DIRECT

L'entourage du chef de l'État continue de passer sur le grill mardi, lors d'une nouvelle journée d'auditions au Sénat dans le cadre de l'affaire Benalla. Après Jean-Marie Girier, l'ancien directeur de campagne d'Emmanuel Macron lundi, place cette fois à Christophe Castaner, proche parmi les proches et secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement. Mais c'est bien comme patron de La République en marche ! qu'il a été convoqué. Il va devoir s'expliquer sur le rôle de Vincent Crase.

Les infos à retenir : Christophe Castaner est entendu mardi matin au Sénat

Il détaille le rôle de Vincent Crase, ex-employé de LREM, dans les violences du 1er mai

Le patron de LREM affirme que Vincent Crase était présent à la demande d'Alexandre Benalla

Initiative personnelle. Dans son propos liminaire, Christophe Castaner a réaffirmé avoir été "personnellement choqué par les images" de l'intervention d'Alexandre Benalla et Vincent Crase, ancien employé de l'Élysée et employé de LREM, sur des manifestants le 1er mai. "Je condamne une nouvelle fois les actes auxquels se sont livrés Alexandre Benalla et Vincent Crase" qui sont "contraires aux valeurs du mouvement politique que je préside", a ajouté le délégué général de LREM. La procédure de licenciement en cours contre Vincent Crase a été engagée car ses actes sont "susceptibles de jeter le discrédit sur notre mouvement".

Christophe Castaner a ensuite expliqué que Vincent Crase s'était joint volontairement à Alexandre Benalla le 1er mai, sur demande de ce dernier. Il n'avait donc pas le statut d'observateur. Quand il en a été informé, le patron du mouvement présidentiel a infligé une mise à pied de deux semaines à Vincent Crase, alors responsable adjoint sûreté et sécurité de LREM. Il a souligné que "Monsieur Crase a ajouté le mensonge", car il "m'a déclaré intervenir comme gendarme réserviste auprès de l'Élysée". Raison pour laquelle il n'a pas averti la justice. Vincent Crase avait effectué, entre fin 2017 et mi-2018, 46 de missions pour la réserve de la gendarmerie, activité parallèle dont Christophe Castaner a expliqué ne pas avoir eu connaissance avant leur entretien le 2 mai. "Les faits ont établi depuis que cela n'était pas le cas" le 1er mai, a-t-il ajouté.

Pas d'instruction sur la diffusion des vidéos. Concernant les vidéos de vidéosurveillance de l'intervention fuitées par des comptes Twitter de soutien à La République en marche !, le soir-même de la publication des premières informations du Monde, Christophe Castaner a assuré ne pas en avoir eu connaissance avant diffusion. "Je n'ai aucune information sur ce sujet" et "je suis convaincu qu'aucune "instruction n'a été donné par un cadre de notre mouvement", a souligné le patron de LREM.

Alexandre Benalla était "cordial et efficace". Christophe Castaner s'est aussi attardé sur la personnalité d'Alexandre Benalla, qu'il rencontrait "régulièrement, toujours de façon cordiale, et à chaque fois que nécessaire, efficace". Il s'est dit surprise de "l'influence [prêtée] à Alexandre Benalla sur Vincent Crase" mais selon lui, il n'a jamais eu d'influence négative sur son entourage professionnel : "ça n'a jamais été le cas, si ça avait été le cas, j'en aurais référé au président de la République". Même réponse quand les sénateurs lui demande de préciser la relation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase.