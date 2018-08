Emmanuel Macron rend hommage à Joël Robuchon : "ses étoiles brillent de tous leurs feux"

"Joël Robuchon s'est éteint aujourd'hui, mais ses 32 étoiles au Michelin brillent de tous leurs feux dans la constellation de la gastronomie mondiale", a rendu hommage Emmanuel Macron après l'annonce de la mort du célèbre chef cuisinier, lundi, à 73 ans. "Son nom et son style incarnent la cuisine française dans le monde entier, symbolisent un art de vivre, une exigence du travail bien fait, et disent les richesses de nos traditions", a écrit le chef de l'État dans un communiqué.

Chef le plus étoilé au monde, désigné "cuisinier du siècle" en 1990, Joël Robuchon est décédé lundi à Genève, quelques mois après la disparition d'un autre monument de la gastronomie, Paul Bocuse. "Le style de Joël Robuchon consistait avant tout en une attention fondamentale, quasi obsessionnelle, à la qualité des produits", a souligné le président de la République dans son communiqué.

Un artisan du développement de la Nouvelle cuisine. "Sa signature se lisait dans la simplicité revendiquée de ses plats et dans un perfectionnisme qui transformait cette simplicité en harmonie accomplie, d'une justesse et d'une précision partout admirées". "Il a ainsi œuvré au développement de la Nouvelle cuisine (...) et a su faire rayonner cette nouvelle approche gastronomique dans le monde entier", a fait valoir Emmanuel Macron. "Avec les décès de Paul Bocuse et de Joël Robuchon, la gastronomie française est douloureusement endeuillée cette année, mais elle est forte de l'héritage vivant et vibrant de ses grands chefs, qui ont donné à l'apprentissage, à l'artisanat, et à la culture française de nouvelles lettres de noblesse", poursuit le communiqué.

Élu "cuisinier du siècle" en 1990. Né le 7 avril 1945, à Poitiers, fils de maçon, Joël Robuchon pensait d'abord entrer dans les ordres avant de devenir apprenti puis compagnon, une expérience dont il gardera le goût de la transmission, formant de nombreux chefs dont le médiatique Gordon Ramsay. Rapidement ses qualités en cuisine font des merveilles: il est sacré Meilleur Ouvrier de France en 1976, élu "chef de l'année" en 1987 puis "cuisinier du siècle" en 1990 pour le Gault & Millau.