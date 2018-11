Emmanuel Macron admet ne pas avoir réussi "à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants"

Cela a tout d'un aveu d'échec : "Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants", a regretté mercredi soir Emmanuel Macron, au 20H de TF1. "Ça me touche moi. Si ça ne touchait que ma personne, ça ne serait pas grave. Ce divorce m'inquiète. Je l'ai vu sur le terrain, la colère, les interpellations. Ça me touche profondément", a confié le chef de l'État, se disant conscient de "l'impatience" et de la "colère" des Français.

"Méfiance" face au mouvement des "gilets jaunes". Une colère qui s'exprime en ce moment essentiellement contre la hausse du prix des carburants, alors que les "gilets jaunes" ont prévu près de 700 blocages sur les routes samedi. "Respect et considération", a résumé le président de la République, qui a assuré vouloir "comprendre". "Ensuite, je dis méfiance : parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent récupérer ce mouvement, beaucoup de partis politiques", a-t-il insisté, à bord du porte-avions Charles de Gaulle.