Nouveau gouvernement d'Edouard Philippe : découvrez la liste intégrale des ministres

L’Elysée a mis fin à deux semaines de suspense mardi, en annonçant la composition du nouveau gouvernement d'Edouard Philippe. Il se compose de 34 membres, dont 21 ministres et 12 secrétaires d'Etat. 17 femmes en font partie. Parmi les départs les plus remarqués, ceux de Françoise Nyssen à la Culture et Stéphane Travert à l'Agriculture, tandis que le MoDem Marc Fesneau et l’ancien socialiste Didier Guillaume y font leur entrée. Christophe Castaner est quant à lui nommé place Beauvau, en remplacement de Gérard Collomb, dont la démission le 3 octobre est à l’origine de ce large remaniement.

François de Rugy , ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et Solidaire

Nicole Belloubet , Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Jean-Yves Le Drian , ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Florence Parly , ministre des Armées

Agnès Buzyn , ministre des Solidarités et de la Santé

Bruno Le Maire , ministre de l’Economie et des Finances

Muriel Pénicaud , ministre du Travail

Jean-Michel Blanquer , ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse

Gérald Darmanin , ministre de l’Action et des Comptes publics

Christophe Castaner , ministre de l’Intérieur [CHANGEMENT DE FONCTIONS]

Frédérique Vidal , ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Jacqueline Gourault , ministre en charge de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales [NOUVELLES FONCTIONS]

Annick Girardin , ministre des Outre-Mer

Franck Riester , ministre de la Culture [NOUVEAU MINISTRE]

Didier Guillaume , ministre de l’Agriculture [NOUVEAU MINISTRE]

Roxana Maracineanu , ministre des Sports

Marc Fesneau , ministre auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement [NOUVEAU MINISTRE]

Elisabeth Borne , ministre auprès du ministre de la Transition écologique et Solidaire, chargée des Transports

Nathalie Loiseau , ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargées des Affaires européennes

Sébastien Lecornu , ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales [NOUVELLES FONCTIONS]

Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement [NOUVELLES FONCTIONS]

Sont nommés secrétaires d’Etat :