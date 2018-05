Bruno Le Maire : "Il est temps que l'Europe se dote des mêmes instruments que les Etats-Unis pour défendre ses intérêts économiques"

INTERVIEW

"Voulons-nous être des vassaux des Etats-Unis qui obéissent le doigt sur la couture du pantalon ?" Invité d'Europe 1 matin vendredi, Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des Finances a plaidé, comme Emmanuel Macron, pour la mise en place d'une "souveraineté économique européenne", après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien.

Trois pistes de travail. "Nous travaillons sur trois pistes pour affirmer la souveraineté européenne face aux sanctions extraterritoriales américaines", à révélé Bruno Le Maire. "Tout d'abord, renforcer le règlement européen de 1996 qui permet de condamner les sanctions extraterritoriales, en y incluant les dernières décisions prises par les Etats-Unis". "Puis, sur l'indépendance financière européenne, réfléchir comment doter l'Europe d'instruments financiers pour être indépendant par rapport aux Etats-Unis", dévoile-t-il. "Enfin, pourquoi ne pas faire comme aux Etats-Unis ? Avec un bureau de contrôle des actifs étrangers qui permet au ministre des Finances américains de suivre les activités des entreprises étrangères qui ne respecteraient pas les décisions prises par les Etats-Unis, de les condamner et de les poursuivre.", déroule le ministre de l'Economie et des Finances.

Défendre les intérêts économiques européens. A court terme, pour éviter que les entreprises françaises implantées en Iran ne paient 10 milliards d'amendes, "j'ai appelé mon homologue américain [le Secrétaire du Trésor américain, Steven Mnuchin, ndlr], et je lui ai demandé soit des exemptions pour un certain nombre de nos entreprises, soit des délais plus longs", dévoile Bruno Le Maire au micro d'Europe 1. "Le Secrétaire au Trésor doit répondre à ces inquiétudes européennes et françaises, parce que des entreprises comme Total, Renault et Sanofi sont implantées en Iran, et nous voulons défendre nos intérêts économiques", a-t-il martelé.

